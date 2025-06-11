Baltijas balss logotype

Четыре партии договорились о коалиции в Рижской думе 2 541

Политика
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Четыре партии договорились о коалиции в Рижской думе

Четыре политические силы — «Прогрессивные», Национальное объединение (НО), «Новое Единство» (НВ) и «Объединённый список» (ОС) — договорились сформировать коалицию в Рижской думе, заявил сегодня после встречи с ОС кандидат на пост мэра от «Прогрессивных» Виестур Клейнбергс, пишет LETA.

Все потенциальные партнёры выразили готовность работать под руководством Клейнбергса. Таким образом, переговоры продолжатся с участием всех политических сил, углублённо обсуждая содержание работы и распределение сфер ответственности.

«Мы успешно завершили первый раунд переговоров. Серьёзных противоречий нет, и все готовы работать в одной команде. Конечно, остаются вопросы, по которым ещё предстоит договориться, но главное — избежать закулисных игр», — отметил Клейнбергс.

Следующий раунд переговоров может состояться в четверг или пятницу после согласования времени всеми представителями партий.

Как сообщалось ранее, сегодня в Рижской думе продолжились переговоры партий о формировании новой коалиции.

По результатам муниципальных выборов, больше всего голосов в Рижскую думу получила партия «Латвия на первом месте» (ЛПМ), но очень близкие результаты показали также партии «Прогрессивные» и НО, свидетельствуют обобщённые данные Центральной избирательной комиссии.

На муниципальных выборах в Риге ЛПМ получила 18,17% голосов, что даёт списку 13 мандатов из 60. За «Прогрессивных» проголосовали 16,62% избирателей, что даёт им 11 мандатов, за НО — 14,2% избирателей, что даёт 10 мандатов, а партия действующего мэра Риги Вилниса Кирсиса НВ получила 12,9% голосов, что даёт ей девять мандатов.

Список «Суверенной власти» и объединения «Молодолатыши» получил 12,13% голосов, что даёт восемь мандатов. В думу также прошли ещё две политические силы — партия «За стабильность», которую поддержали 6,94% избирателей (пять мандатов), и «Объединённый список» с результатом 6,29% (четыре мандата).

Инициативу по формированию новой правящей коалиции взяли на себя «Прогрессивные», начав переговоры с НО, НВ и ОС. В сумме такая коалиция располагает 34 голосами из 60.

Читайте нас также:
#рижская дума
0
0
0
7
2
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    11-го июня

    Этим уродцам доверена ,,великая честь,,-добить Латвию и её народ до конца любыми путями,поэтому запоминайте их лица - все может случиться ,но они не должны исчезнуть из страны и ответить по законам ЛР ,что будет справедливо . Вот на этой оптимистичной ноте и закончим.

    17
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го июня

    Какая спешка! РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННЫХ ВЫБОРОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТМЕНЕНЫ!!!

    22
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 730
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 277
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 294
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 214

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 11
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 49
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 61
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 73
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 2 101
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 70
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 11
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 49
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 61

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео