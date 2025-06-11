Четыре партии договорились о коалиции в Рижской думе

Четыре политические силы — «Прогрессивные», Национальное объединение (НО), «Новое Единство» (НВ) и «Объединённый список» (ОС) — договорились сформировать коалицию в Рижской думе, заявил сегодня после встречи с ОС кандидат на пост мэра от «Прогрессивных» Виестур Клейнбергс, пишет LETA.

Все потенциальные партнёры выразили готовность работать под руководством Клейнбергса. Таким образом, переговоры продолжатся с участием всех политических сил, углублённо обсуждая содержание работы и распределение сфер ответственности.

«Мы успешно завершили первый раунд переговоров. Серьёзных противоречий нет, и все готовы работать в одной команде. Конечно, остаются вопросы, по которым ещё предстоит договориться, но главное — избежать закулисных игр», — отметил Клейнбергс.

Следующий раунд переговоров может состояться в четверг или пятницу после согласования времени всеми представителями партий.

Как сообщалось ранее, сегодня в Рижской думе продолжились переговоры партий о формировании новой коалиции.

По результатам муниципальных выборов, больше всего голосов в Рижскую думу получила партия «Латвия на первом месте» (ЛПМ), но очень близкие результаты показали также партии «Прогрессивные» и НО, свидетельствуют обобщённые данные Центральной избирательной комиссии.

На муниципальных выборах в Риге ЛПМ получила 18,17% голосов, что даёт списку 13 мандатов из 60. За «Прогрессивных» проголосовали 16,62% избирателей, что даёт им 11 мандатов, за НО — 14,2% избирателей, что даёт 10 мандатов, а партия действующего мэра Риги Вилниса Кирсиса НВ получила 12,9% голосов, что даёт ей девять мандатов.

Список «Суверенной власти» и объединения «Молодолатыши» получил 12,13% голосов, что даёт восемь мандатов. В думу также прошли ещё две политические силы — партия «За стабильность», которую поддержали 6,94% избирателей (пять мандатов), и «Объединённый список» с результатом 6,29% (четыре мандата).

Инициативу по формированию новой правящей коалиции взяли на себя «Прогрессивные», начав переговоры с НО, НВ и ОС. В сумме такая коалиция располагает 34 голосами из 60.