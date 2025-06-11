«Эти выборы просто украли! Нужны новые!»: Шлесерс призвал к вселатвийскому протесту (ДОПОЛНЕНО)

Лидер партии "Латвия на первом месте" обратился в социальных сетях к жителям страны с жестким заявлением. Он не признает результаты выборов в Рижскую думу, поскольку сам процесс выборов и прежде всего - подсчет голосов, по мнению политика, сопровождался многочисленными нарушениями. "Выборы были просто украдены и должны быть проведены новые!" - убежден Айнарс Шлесерс.

Шлесерс заявляет о непризнании результатов выборов в Рижскую думу и призывает к «Вселатвийскому протесту против похищения выборов»

Политик уверен: в субботу было сделано все возможное, чтобы он не смог возглавить столичную думу.

Фракция "Латвия на первом месте" в Сейме потребует отставки правительства в Сейме, готовится и обращение к президенту страны.

По сообщению агентства LETA, предполагается провести «Вселатвийский протест» против похищения выборов. Мероприятие состоится в воскресенье, 15 июня, в 15.00 возле памятника свободы, в Риге. Шлесерс подчеркнул, что на него должно прийти как можно больше людей, чтобы власть не могла сказать, что «нас мало».

«Я не признаю результаты выборов, не смиримся с мошенничеством», — заявил Айнарс Шлесерс.

Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье сопровождался невиданными прежде техническими проблемами. Подсчет неоднократно прерывался из-за сбоя компьютерных систем, лишь глубокой ночью было принято решение начать подсчет голосов вручную.

ДОПОЛНЕНО: Также в заявлении для СМИ партия сообщает, что обратится в Генеральную прокуратуру с заявлением о «факте фальсификации результатов в ночь выборов».

Одновременно указывается, что завтра, 11 июня, подаст в Сейм требование об отставке премьер-министра Эвики Силини.

«Это правительство во главе с премьер-министром Эвикой Силиней больше не является легитимным, оно должно взять на себя полную ответственность за фальсификацию результатов выборов», — заявляют в партии, указывая, что «стране нужно новое профессиональное правительство, которое сможет организовать внеочередные муниципальные выборы в Риге».