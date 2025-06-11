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«Эти выборы просто украли! Нужны новые!»: Шлесерс призвал к вселатвийскому протесту (ДОПОЛНЕНО) 13 2663

Политика
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
«Эти выборы просто украли! Нужны новые!»: Шлесерс призвал к вселатвийскому протесту (ДОПОЛНЕНО)

Лидер партии "Латвия на первом месте" обратился в социальных сетях к жителям страны с жестким заявлением. Он не признает результаты выборов в Рижскую думу, поскольку сам процесс выборов и прежде всего - подсчет голосов, по мнению политика, сопровождался многочисленными нарушениями. "Выборы были просто украдены и должны быть проведены новые!" - убежден Айнарс Шлесерс.

Шлесерс заявляет о непризнании результатов выборов в Рижскую думу и призывает к «Вселатвийскому протесту против похищения выборов»

Политик уверен: в субботу было сделано все возможное, чтобы он не смог возглавить столичную думу.

Фракция "Латвия на первом месте" в Сейме потребует отставки правительства в Сейме, готовится и обращение к президенту страны.

По сообщению агентства LETA, предполагается провести «Вселатвийский протест» против похищения выборов. Мероприятие состоится в воскресенье, 15 июня, в 15.00 возле памятника свободы, в Риге. Шлесерс подчеркнул, что на него должно прийти как можно больше людей, чтобы власть не могла сказать, что «нас мало».

«Я не признаю результаты выборов, не смиримся с мошенничеством», — заявил Айнарс Шлесерс.

Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье сопровождался невиданными прежде техническими проблемами. Подсчет неоднократно прерывался из-за сбоя компьютерных систем, лишь глубокой ночью было принято решение начать подсчет голосов вручную.

ДОПОЛНЕНО: Также в заявлении для СМИ партия сообщает, что обратится в Генеральную прокуратуру с заявлением о «факте фальсификации результатов в ночь выборов».

Одновременно указывается, что завтра, 11 июня, подаст в Сейм требование об отставке премьер-министра Эвики Силини.

«Это правительство во главе с премьер-министром Эвикой Силиней больше не является легитимным, оно должно взять на себя полную ответственность за фальсификацию результатов выборов», — заявляют в партии, указывая, что «стране нужно новое профессиональное правительство, которое сможет организовать внеочередные муниципальные выборы в Риге».

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#выборы
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Эдуард Эльдаров
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(13)
  • 11-го июня

    Вперёд Айнарс! Европа всегда против нечестных выборов,поддержат ,как в Грузии!

    32
    3
  • F
    FOXBAT
    11-го июня

    Айнар ! Я с тобой согласен ! Хочется, чтобы мэром был адекватный и хозяйственный человек с Маскачки, из города , а не это быдло хуторское национально озабоченное... Которому наплевать на экономику страны...

    58
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го июня

    То, что выборы были сфальсифицированы, понятно последнему ежу в латвийских лесах. Сделано, правда, топорно, ну да наши привластные идиоты иначе не умеют. Так что в данном конкретном случае есть смысл поддержать Шлессерса. Но только в данном и конкретном.

    55
    3
  • З
    Злой
    11-го июня

    Молодцы жители в Даугавпилсе, проголосовали так что не оставили шансов наци..кам вот это действительно сильные люди из Латгалии, не то что рижская русская размазня, как гуано в проруби, болтается, не зная как уж подлизаться латышам! Отдельное спасибо городу Краслава за то что правильно отреагировали на закон о сносе памятников и и снесли памятник фашисту на своей территории, поклон вам до Земли.

    50
    4
  • MT
    Michael T.
    11-го июня

    Ну что ж, понеслась? Вперед , товарищи, вперед !!!

    28
    2
  • З
    Злой
    11-го июня

    Я не пойду, уже много раз слышал- "мы вместе" , только вот в каком, пусть сами раз..ё..бываются

    18
    17
  • ВД
    Валды Домбровски
    11-го июня

    Когда бой прошел не по правилам,только в рукопашную надо ломиться.Все верно, аннулировать выборы и по новой провести.Совсем уже охренели.

    58
    2
  • З
    Злой
    11-го июня

    Ну у нас можно не пустить партию которая выборы выиграла, можно взять и мэров не того направления выгнать, хотя их выбирал народ мне нравится эта страна

    35
    2
  • С
    Сарказм
    11-го июня

    Ай ай ай, столько бабок вбухано, в СМИ проплачено, плакатиков развешано, из каждого утюга про Айнара-спасителя вещали, а к кормушке не пускают, как же отбивать затраты будете, а г-н Шлесерс? Тут не только выборы не признаешь, а еще и пол до кучи поменяешь.

    4
    52
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го июня

    После драки, кулаками не машут?

    9
    36
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Бесс Толковый
    11-го июня

    Хорошо. Так и скажешь после своего мордобития.

    23
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го июня

    Согласен полностью! Результаты этих выборов должны быть аннулированы однозначно.

    113
    2
  • A
    Aleks
    11-го июня

    Силиня ж открытую говорила,совершенно не скрывая,что будет так как мы решили. Только за эту сверх наглость правящие должны ответить,но такого не будет,но хоть показать,сколько недовольных-надо,потому что дальше будет только хуже. У нас же нет националистов как в Польше и с плакатами они не пойдут как в Варшаве,потому что сами являются ,,идеологическими рептилоидами,, Поэтому призываю всех здравомыслящих-дуракам все равно ничего не докажешь,будь ты хоть не гражданин или гражданин,русский или латыш-надо идти,потому что эти ,,библейские гуманоиды,,устроят всем веселую жизнь и даже идиоты ,надеюсь,это поймут,да будет поздно

    115
    3
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