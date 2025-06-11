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ИИ вмешивается в выборы? Эксперты в Риге раскрывают риски и сценарии 0 495

Политика
Дата публикации: 11.06.2025
LETA
ИИ вмешивается в выборы? Эксперты в Риге раскрывают риски и сценарии

Новые технологии всегда означали как возможности, так и риски, и то же самое касается сегодняшнего дня и искусственного интеллекта, пишут общественные СМИ.

Во вторник в Риге началась двухдневная конференция "StratCom", в которой принимают участие почти 800 человек из 40 стран, чтобы обсудить выборы, информационные процессы и искусственный интеллект.

По словам Яниса Сартса, директора Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации, есть хорошие и плохие новости:

"Плохая новость в том, что именно так этот искусственный интеллект используется все больше и больше. Мы также видим это в наших исследованиях. Россия быстро начала брать его на вооружение, так сказать. Хорошая новость в том, что лучшие и самые сложные методы использования технологий все еще недоступны плохим игрокам, и поэтому у нас есть возможность быть впереди и быть более мощными в этой области. Потому что каждый шок - это также возможность, и, я думаю, нам просто нужно ее использовать".

Как и в случае с любой новой технологией, есть риски и возможности, сказал Питер Франкопан, профессор Оксфордского университета. Профессор считает, что нужно учиться, нужно научиться отсеивать плохое и оставлять хорошее. Как историку, ему это напоминает процессы, которые происходили на протяжении веков.

"Это похоже на возникновение письменности 5000 лет назад, когда можно было собрать знания и обеспечить, чтобы все было на одной странице. Затем люди, которые контролировали письмо - будь то бюрократы или священники - контролировали нарративы. Это не значит, что вы бессильны, но это создает иерархию", - сказал Франкопан.

Роберт Сили, руководитель стратегического отдела британско-украинского совместного предприятия по оборонным технологиям "Trypillian", считает так же, говоря о выборах в западных демократиях и искусственном интеллекте. Он считает, что его влияние в этом отношении было преувеличено.

"Я думаю, что самый большой риск для западных политиков заключается в том, что они не полностью слушают людей. Есть гораздо более фундаментальные проблемы, чем манипуляция в социальных сетях. Но, конечно, это тоже определенно проблема. Совершенно очевидно, что Россия делает это", - сказал Сили.

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#искусственный интеллект
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