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«Мы не умеем и зарплаты маленькие!» — Минсообщения о том, почему нет контроля за airBaltic 1 539

Политика
Дата публикации: 11.06.2025
Neatkarīgā
«Мы не умеем и зарплаты маленькие!» — Минсообщения о том, почему нет контроля за airBaltic

На заседании комиссии Сейма по государственным расходам выяснилось: одна из причин долгов и финансового кризиса в авиакомпании airBaltic — слабый контроль со стороны Министерства сообщений, пишет nra.lv.

Чиновники признались: они некомпетентны, перегружены и получают слишком маленькую зарплату, чтобы эффективно управлять предприятием такого масштаба.

Представитель Государственного контроля Мартиньш Аболиньш предложил передать надзор за airBaltic другой структуре — министерству экономики, финансов или специализированной управляющей организации. По его словам, Минcсообщений годами закрывал глаза на убытки компании и не ставил перед ней чётких целей.

Секретарь министерства Андулис Жидковс подтвердил: у них нет ни ресурсов, ни компетенции, чтобы диктовать условия крупной авиакомпании. Особенно когда её руководители получают в десятки раз больше, чем надзирающие чиновники. “Хорошее управление стоит дорого, а нам нужно экономить”, — добавил он.

Кризис в airBaltic усугубили и внешние факторы — пандемия, война в Украине, и технические проблемы с новыми самолётами. Компания заказала новейшие двигатели, которые оказались ненадёжными и дорогостоящими в ремонте. Некоторые самолёты стоят на земле месяцами, при этом по контракту за них всё равно нужно платить.

Заместитель председателя комиссии Гатис Лиепиньш предложил направить правительству письмо с предложением изменить всю систему управления госпредприятиями. Он считает, что отраслевые министерства не способны эффективно управлять крупным бизнесом — для этого нужна независимая структура с профессиональными менеджерами. В пример приводятся скандинавские страны, где госпредприятиями управляют по коммерческим принципам, а не как продолжение чиновничьей вертикали.

Отдельным вопросом стала кадровая чехарда в авиакомпании. Депутат Андрейс Кулбергс напомнил, что часто в советах и правлениях госпредприятий оказываются одни и те же люди, которые “формально числятся руководителями, но по сути ничем не управляют”. Их затем снова назначают на аналогичные посты, создавая иллюзию опытного руководства.

Таким образом, airBaltic - лишь симптом глубокой системной болезни: министерства не справляются с управлением активами, а эффективной альтернативы пока не создано.

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#правительство #airbaltic
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(1)
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    Aleks
    11-го июня

    Пока на госпосты и главные чиновничьи места будут избираться люди одной идеологической направленности и принадлежности к одной и той же национальности ,которые работают только ради своего блага и на благо только своего народа,а не всего,то эта страна перестанет существовать,а они уедут кто куда,кто на историческую родину,кто в другие края. Благо накопления позволяют это сделать..

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