Ринкевич отметил редкое для Латвии явление: ответственные чиновники взяли на себя ответственность

В настоящее время ни от учреждений государственной безопасности, ни от других компетентных органов не поступало информации, которая поставила бы под сомнение результаты или законность выборов, заявил в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что ход выборов самоуправлений будет проанализирован в среду на заседании Совета по национальной безопасности (СНБ).

На заседание приглашены глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и объявившая об отставке в среду министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.

Ринкевич напомнил о прозвучавших на прошлой неделе слухах о том, что произошло внешнее вмешательство в выборы, и подчеркнул, что такого не было. "Уже там начались определенные проблемы", - отметил президент, добавив, что этот вопрос входит в компетенцию СНБ.

На заседании СНБ планируется обсудить, как организовать избирательный процесс таким образом, чтобы он проходил в соответствии с высоким стандартом закона и без заминок.

Президент отмечает: если какая-то партия или кандидат считают, что в каком-то самоуправлении выборы не проводились в соответствии с законом или голоса были неправильно подсчитаны, такое решение легко оспорить и для этого существует совершенно ясный правовой процесс.

При этом он особо отметил редкое, по его словам, для Латвии явление: ответственные должностные лица взяли на себя свою часть ответственности. Кроме того, выясняется ответственность на административном уровне и в связи с системой, сказал Ринкевич.

"На мой взгляд, это показывает, насколько серьезно мы относимся к любым потенциальным проблемам в избирательной системе, которая является основой основ демократии", - сказал Ринкевич.

По мнению президента, ни в коем случае нельзя ставить под сомнение добросовестность членов избирательных комиссий. Он поблагодарил их за работу и то, что в сложных условиях они не покинули избирательные участки, а сделали все, что от них зависело.

Президент признал, что эти выборы были не самым ярким моментом в истории демократии Латвии, но и такие болезненные уроки иногда бывают, на них надо учиться и максимально ответственно готовиться к следующим выборам.

Как сообщалось, при подсчете голосов после муниципальных выборов 2025 года в субботу и ночь на воскресенье возникли технические проблемы.

Кроме того, в адрес ЦИК прозвучали упрекнули в неправильной коммуникации как с общественностью, так и с избирательными участками.

Пару дней назад курирующая работу ответственного за ИТ-систему выборов Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) министр умного управления и регионального развития в связи с проблемами на выборах отстранила от должности директора ГАЦР Йоренса Лиопу. В свою очередь, в среду Берзиня заявила, что сама уходит в отставку.

Глава ЦИК Кристине Саулите в среду перед заседанием комиссии Сейма сообщила, что уйдет в отставку, но после заседания заявила, что еще подумает об этом.