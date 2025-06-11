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Санкции, декларации и запрет на выезд. Бурная повестка дня Сейма 0 773

Политика
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Санкции, декларации и запрет на выезд. Бурная повестка дня Сейма

До депутатов, наконец, доберется государственный правозащитник.

Как известно, предыдущее пленарное заседание Сейма, проходившее за 48 часов до муниципальных выборов, обернулось скандалом — из-за использования русской речи с трибуны Сейма и показ неприличных жестов, из зала заседания был выгнан лидер фракции «Стабильности!» Алексей Росликов. Депутаты даже собирались обсудить его поведение на комиссии по мандатам и этике, однако Росликова избрали в Рижскую думу и, как констатировали сеймовские юристы, он уже потерял мандат депутата Сейма. А значит не будет участвовать и в сегодняшнем заседании парламента, на котором, кстати, планируется утвердить и мандаты четырех новых слуг народа — вместо тех, кто были избраны в столичную думу.

Уже известно, что место Алексея Росликова должен занять предприниматель Руслан Верещагин. Вместо Айнара Шлесерса депутатский мандат получит известный блогер и помощник депутата Сейма Майя Арманева.

Избранного в Рижскую думу Марис Спринджукса, скорее всего, заменит Агнесе Гедушева. А вместо Майрите Лусе от партии «Прогрессивные» в Сейме будет работать Селма Левренце.

Что же касается основной повестки дня, то следует обратить внимание на две оппозиционных инициативы. Так депутаты рассмотрят и, скорее всего, отклонят Декларацию от партии «Стабильности!», которая стала ответом на Декларацию Национального объединения. Напомним: в ответ на попытку Нацобъединения протащить через парламент документ, который призывает ограничить использование русского языка в публичном пространстве, включая и разговорную речь, «Стабильности!» внесло свой документ - «О защите прав национальных меньшинств и недопущение насильственной ассимиляции». Его и планируется рассмотреть сегодня.

В рамках «законов военного времени» депутаты Национального объединения и Объединенного списка подготовили проект постановления Сейма с поручением главе МИДа Байбе Браже до 1-го июля подготовить решение о внесении в список национальных санкций Латвии граждан РФ — владельцев торговой сети Mere, которыми в Латвии оперирует SIA Latprodukti. Если этих владельцев торговой сети и само предприятие Latprodukti будет включено в санкционный список, то работа этой торговой сети в нашей стране окажется под угрозой. Впрочем, еще есть время, чтобы торговую сеть продать или переписать на «чистую» латвийскую компанию.

Также депутаты наверняка примут в окончательном чтении закон, который запрещает целому ряду государственных служащих посещать Российскую Федерацию и Республику Беларусь. В случае нарушения этого запрета чиновники будут уволены.

В третьем (окончательном) чтении планируется и принять закон, который, в частности, запрещает гражданам РФ и РБ руководить или управлять объектами критической инфраструктуры Латвии.

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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