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В связи с результатами выборов поступило 12 жалоб 1 440

Политика
Дата публикации: 11.06.2025
LETA
В связи с результатами выборов поступило 12 жалоб
ФОТО: LETA

К вечеру среды в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 12 жалоб на результаты выборов, однако общее число еще может возрасти, так как подача жалоб все еще продолжается, сообщил агентству ЛЕТА представитель ЦИК Андрей Вайварс.

Он пояснил, что жалобы на результаты выборов могут быть поданы до 23:59 среды.

Сейчас известно, что Видземская партия подала жалобу в ЦИК на результаты выборов самоуправлений в Огрском крае.

Кроме того, в ЦИК обратилась партия "Для развития Латвии" с просьбой пересчитать голоса на выборах в Елгавскую краевую думу.

Известно также, что партия "Латвия на первом месте" (ЛПМ) обратилась в ЦИК, оспорив результаты муниципальных выборов в Риге и призвав их отменить.

В ЦИК также обратились кандидаты на места в Рижской думе от политических сил "Самоуважение", "Народ. Земля. Государственность"".

Результаты выборов оспорил и кандидат, включенный в общий список партий "Суверенная власть" и "Объединение младолатыши" Раймонд Лейниекс-Пуке. Он оспорил результаты выборов из-за технических неполадок на муниципальных выборах в Елгавском крае. А лидер списка Русского союза Латвии (РСЛ) на выборах в Лиепае Елена Осипова оспорила результаты выборов в Лиепае.

На четверг, 12 июня, назначено заседание ЦИК, на котором будут рассмотрены первые шесть поступивших жалоб. В конце заседания будет принято решение о дате следующего заседания, на котором продолжится рассмотрение поданных жалоб.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что до сих пор в его распоряжение ни от органов государственной безопасности, ни от других компетентных органов не поступило информации, которая поставила бы под сомнение результаты или законность выборов.

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(1)
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    Aleks
    11-го июня

    Как от органов безопасности или других компетентных органов может поступить какая то инфа,если даже выборы сфальсифицированы,если они являются чиновниками и назначаются Сеймом,то бишь правящей коалицией и им же Сейм выделяет зарплату ?! Ринкевич же просто резидент ничего не решающий и никого не выбирающий,но получающий бонусы за зачистку написанных заявлений и речей за приятную зарплату и дальнейшую пенсию .

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