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Ветераны власти борозды не испортят 2 461

Политика
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Ветераны власти борозды не испортят

В столичном самоуправлении будут работать и политические тяжеловесы.

Новая Рижская дума будет интересна не только тем, что ее избрания сопровождали скандалы, но и персональным составом. Так после короткого перерыва в активную политику возвращается такой политический тяжеловес, как Сергей Долгополов (83 года), который был и депутатом Сейма нескольких созывов, в том числе руководил комиссией парламента, и вице-мэром Риги. Теперь он будет работать во фракции "Латвия на первом месте". И в новой Рижской думе будет представлен доктор педагогики Яков Плинер, который является депутатом и уходящего состава столичного самоуправления. Он также неоднократно избирался в Сейм и в столичный муниципалитет. Будет работать во фракции "Стабильности!".

После более длительного перерыва в политику возвращается политик еще времен Народного фронта, 69-летний доктор медицины Ромуалдс Ражукс, который избирался и депутатом Сейма. Он представляет в новой Рижской думе Объединенный список. Равно как и его коллега, доктор Мартиньш Шицс (74 года), который также был депутатом Сейма.

И в новой Рижской думе будет представлен другой доктор медицины, 66-летний Игорь Соломатин, который без перерыва трудится в столичном самоуправлении с 2013-го года, то есть уже 4-ый созыв.

Опять-таки в политику после перерыва в 2,5 года возвращается и Андрей Клементьев ("Латвия на первом месте"), который был депутатом Сейма 24 года - с 1998-го по 2022-ой годы! Был и долгие годы секретарем президиума Сейма.

В новом составе столичного самоуправления будут трудиться и два бывших министра - Агнесе Логина (экс-министр культуры) и Марис Спринджукс (экс-министр среды и регионального развития).

К стану опытных политиков можно причислить и Вячеслава Степаненко, который и сеймовской комиссией руководил, и был председателем комитета Рижской думу. А его супруга Юлия Степаненко дважды избиралась депутатом Сейма.

Ну и еще один ветеран латвийской политики, который будет представлен и в новой Рижской думе - это Эйнарс Цилинскис (Национальное объединение). Свою политическую карьеру он начал... в 1990-м году, став депутатом Верховного совета. В его послужном списке и неоднократное избрание в Рижскую думу, успел он поработать и вице-мэром Риги, неоднократно руководил комитетами столичной думы, был и министром среды, трижды избирался в Сейм.

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#рижская дума
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Эдуард Эльдаров
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    Aleks
    11-го июня

    Ветераны,первые ,,расхитители гробниц,,до сих пор в политике,откуда кормятся и живут припеваючи уже 30 лет,обучая молодежь как надо дербанить латвийский бюджет . Пока такие учителя- Латвия скатится в Ад,но им уже все равно.,,После нас хоть потоп,,

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    Aleks
    11-го июня

    Особенно впечатлил дядя Ушакова ,который и притащил этого поца в политику по просьбе некой группы лиц-83 года.В эти годы человек
    Физиологически обладает крепким здоровьем,хорошими мозгами и быстрой реакцией на происходящее и готов вступить в схватку с любым из коалиции,заткнув его аргументированной речью.👅 По моему,это просто занятое место для поддержки штанов господина Долгополова,который ,думаю,не встретит старость в Доме престарелых .Да и племянник поделится,если что...Хотя и не факт-жаден неимоверно .

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