Ветераны власти борозды не испортят

Новая Рижская дума будет интересна не только тем, что ее избрания сопровождали скандалы, но и персональным составом. Так после короткого перерыва в активную политику возвращается такой политический тяжеловес, как Сергей Долгополов (83 года), который был и депутатом Сейма нескольких созывов, в том числе руководил комиссией парламента, и вице-мэром Риги. Теперь он будет работать во фракции "Латвия на первом месте". И в новой Рижской думе будет представлен доктор педагогики Яков Плинер, который является депутатом и уходящего состава столичного самоуправления. Он также неоднократно избирался в Сейм и в столичный муниципалитет. Будет работать во фракции "Стабильности!".

После более длительного перерыва в политику возвращается политик еще времен Народного фронта, 69-летний доктор медицины Ромуалдс Ражукс, который избирался и депутатом Сейма. Он представляет в новой Рижской думе Объединенный список. Равно как и его коллега, доктор Мартиньш Шицс (74 года), который также был депутатом Сейма.

И в новой Рижской думе будет представлен другой доктор медицины, 66-летний Игорь Соломатин, который без перерыва трудится в столичном самоуправлении с 2013-го года, то есть уже 4-ый созыв.

Опять-таки в политику после перерыва в 2,5 года возвращается и Андрей Клементьев ("Латвия на первом месте"), который был депутатом Сейма 24 года - с 1998-го по 2022-ой годы! Был и долгие годы секретарем президиума Сейма.

В новом составе столичного самоуправления будут трудиться и два бывших министра - Агнесе Логина (экс-министр культуры) и Марис Спринджукс (экс-министр среды и регионального развития).

К стану опытных политиков можно причислить и Вячеслава Степаненко, который и сеймовской комиссией руководил, и был председателем комитета Рижской думу. А его супруга Юлия Степаненко дважды избиралась депутатом Сейма.

Ну и еще один ветеран латвийской политики, который будет представлен и в новой Рижской думе - это Эйнарс Цилинскис (Национальное объединение). Свою политическую карьеру он начал... в 1990-м году, став депутатом Верховного совета. В его послужном списке и неоднократное избрание в Рижскую думу, успел он поработать и вице-мэром Риги, неоднократно руководил комитетами столичной думы, был и министром среды, трижды избирался в Сейм.