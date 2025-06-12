ЦИК отклонила несколько жалоб на результаты выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила сегодня несколько жалоб, поступивших на результаты выборов в самоуправления.

Мадарс Ласманис из "Для развития Латвии", чьей партии не хватило всего трех голосов до 5-процентного барьера на выборах в Елгавское краевое самоуправление, обратился в ЦИК с просьбой пересчитать голоса.

По его мнению, учитывая технические проблемы, возникшие в ночь выборов, необходимо пересчитать голоса, чтобы убедиться, что результаты выборов действительно подлинные.

Заслушав представителя Елгавской краевой избирательной комиссии, который указал, что проблем с подсчетом голосов не было, как и доказательств каких-либо нарушений, ЦИК приняла решение отклонить заявление Ласманиса.

Решение ЦИК может быть оспорено в суде.

Результаты выборов в Елгавском крае оспорил также Раймонд Лейниекс-Пуке, кандидат от объединенного списка партий "Суверенная власть" и "Младолатыши". Его жалоба тоже была отклонена.

Партии "Суверенная власть" и "Младолатыши" в Саулкрастском самоуправлении требовали аннулировать результаты выборов. Отклоняя заявление, ЦИК подчеркнула, что аргументы, выдвинутые кандидатами, носят общий характер и не содержат конкретных нарушений или ошибок.

Оставшиеся 12 заявлений будут рассмотрены ЦИК на заседании, которое состоится в субботу, 14 июня, в 13.00.