Сегодня в повестку дня пленарного заседания Сейма был включен проект Декларации в защиту прав нацменьшинств и против насильственной ассимиляции. Это своего рода "ответ", который фракция "Стабильности!" подготовила, реагируя на проект Декларации от Нацобъединения, в котором говорилось о необходимости ограничить использование русского языка, в том числе разговорного, в публичном пространстве. Эту провокационную Декларацию Нацобъединения, внесенную в повестку дня прошлого заседания Сейма - то есть за два дня до муниципальных выборов, большинство парламентариев принимать не стало. Также депутаты отказались включить этот проект и в повестку дня сегодняшнего заседания. Но при этом слуги народа не возражали против передачи проекта Декларации в комиссию Сейма по образованию, науке и культуре.

Та же участь постигла и ответную Декларацию от "Стабильности!" - депутаты проголосовали против ее рассмотрения на этом и следующем пленарном заседаниях. Более того, в отличии от документа Нацобъединения, проект Декларации "Стабильности!" депутаты даже отказались передавать в комиссию, то есть проект был полностью отклонен.