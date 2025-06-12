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Декларацию в защиту прав нацменьшинств отклонили 1 577

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Проект, подготовленный фракцией "Стабильности!" депутаты даже отказались передавать в комиссию.

Сегодня в повестку дня пленарного заседания Сейма был включен проект Декларации в защиту прав нацменьшинств и против насильственной ассимиляции. Это своего рода "ответ", который фракция "Стабильности!" подготовила, реагируя на проект Декларации от Нацобъединения, в котором говорилось о необходимости ограничить использование русского языка, в том числе разговорного, в публичном пространстве. Эту провокационную Декларацию Нацобъединения, внесенную в повестку дня прошлого заседания Сейма - то есть за два дня до муниципальных выборов, большинство парламентариев принимать не стало. Также депутаты отказались включить этот проект и в повестку дня сегодняшнего заседания. Но при этом слуги народа не возражали против передачи проекта Декларации в комиссию Сейма по образованию, науке и культуре.

Та же участь постигла и ответную Декларацию от "Стабильности!" - депутаты проголосовали против ее рассмотрения на этом и следующем пленарном заседаниях. Более того, в отличии от документа Нацобъединения, проект Декларации "Стабильности!" депутаты даже отказались передавать в комиссию, то есть проект был полностью отклонен.

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го июня

    Время разбрасывать камни, время их собирать.

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