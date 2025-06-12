Напомним, что предыдущий председатель Центризбиркома Кристина Саулите показала свой полный непрофессионализм и после скандала с подсчетом голосов на муниципальных выборах 7-го июня подала в отставку. Сегодня Сейм официально отозвал госпожу Саулите с данной должности. Парламентарии решили обязательно избрать нового шефа ЦИКа до ухода на летние каникулы. Это значит, что утвердить приемника Саулите депутаты должны на последнем перед отпуском пленарным заседанием, 19-го июня. А кандидатов необходимо заявить до 17-го июня.

Сегодня вечером служба новостей Латвийского ТВ сообщила, что среди основных претендентов на вакантный пост фигурируют нынешний руководитель Рижского избиркома Марис Звиедрис и бывший судья Конституционного суда, бывший многолетний руководитель юридического бюро Сейма и преподаватель вуза, один из признанных экспертов в области конституционного права Гунарс Кусиньш. Его можно считать фаворитом на этот пост.