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Госконтроль: эффективная организация госуправления не защищает от нечестных чиновников 1 262

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
LETA
Госконтроль: эффективная организация госуправления не защищает от нечестных чиновников
ФОТО: LETA

Эффективная организация работы государственного управления не защищает от нечестных и недостаточно ответственных действий должностных лиц, подчеркнул в четверг в своем ежегодном отчете Сейму государственный контролер Эдгар Корчагин.

В своем выступлении он отразил наиболее важные результаты ревизий, выделив области, в которых Госконтроль выявил системные недостатки и дал конкретные рекомендации по их устранению.

Он отметил, что необходимость в будущем по-другому вести дела в госуправлении усиливается также сокращением доступности человеческих ресурсов. По словам Корчагина, это наглядно демонстрируют ревизии Госконтроля о наличии человеческих ресурсов в судах и о подготовке учителей. "Освобождение судей от технической и несудебной работы, как и организация школьной сети, помогли бы решить проблемы нагрузки и нехватки судей и учителей", - сказал государственный контролер, добавив, что это может произойти как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

В то же время он отметил, что более эффективная организация государственного управления или более эффективные внутренние процессы и услуги, к сожалению, не в полной мере защищают от недобросовестного и недостаточно ответственного поведения государственных служащих, что часто имеет негативные финансовые последствия. "Это касается не только использования средств, но и упущенных возможностей пополнить государственные доходы и своевременно использовать уже имеющиеся средства на общие нужды общества", - говорит Корчагин.

В качестве ярких примеров он привел расточительное использование средств государственного бюджета в проекте Минземледелия по созданию сети зарядки электромобилей или использование специальных авиарейсов для командировок премьер-министра, проект "Rail Baltica", обросший нереальными с финансовой точки зрения амбициями, миллионы евро упущенных доходов от неправильного управления муниципальными лесами и задержку в освоении средств Инструмента эмиссионных квот.

Государственный контролер входит в число государственных чиновников, которые представляют свой ежегодный отчет Сейму.

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(1)
  • A
    Aleks
    12-го июня

    Если бы чиновников назначали не по матери и каким то родственным связям,а совсем по другим качествам после проверки на полиграфе и прохождении определенных тестов плюс с проверкой на психическое состояние,то и не было бы кого назначать. Пришлось бы выписывать с исторической родины,а их там почти нет.Обучать латышскому долго,поэтому будем в заднице ,,Прогрессивных,и ЕС до конца дней страны.(((👽

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