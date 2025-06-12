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Янсонс не планирует уходить в отставку с поста омбудсмена 0 444

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
LETA
Янсонс не планирует уходить в отставку с поста омбудсмена

Вопрос об отставке омбудсмена Юриса Янсонса в настоящее время не стоит на повестке дня, и он не планирует принимать никаких решений по этому поводу. Об этом заявил агентству ЛЕТА сам Янсонс.

В четверг Сейм заслушал годовой отчет омбудсмена.

Янсонсу известно, что депутат Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте") в настоящее время собирает подписи за его отставку. "Если подобные попытки будут иметь место, я, конечно, буду ждать реакции и отношения других политиков", - сказал Янсонс.

Однако на данный момент он считает, что решение об отставке было бы опрометчивым. "Потому что какова будет причина?" - спросил омбудсмен. Он подчеркнул, что своевременно уведомил президиум Сейма о том, что не сможет присутствовать на оглашении доклада в парламенте по состоянию здоровья. Янсонс был помещен в больницу из-за сердечной аритмии. "Другие теории о зависимости и так далее - нужно спрашивать у тех, кто их распространяет и почему", - сказал он.

Янсонс отметил, что за 14 лет работы на посту омбудсмена он лишь дважды не явился в парламент на чтение ежегодного доклада в день, когда он должен был быть зачитан.

По словам омбудсмена, большинство замечаний депутатов по докладу были обоснованными и по теме. "Поэтому я считаю, что на сегодня работа выполнена", - сказал Янсонс.

Полномочия Янсонса в качестве омбудсмена истекают в марте следующего года.

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