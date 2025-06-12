Сегодня к работе в Сейме приступили новые депутаты - Майя Арманева в составе фракции партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и Селма Теодора Левренце в составе фракции "Прогрессивных".

Парламентарии утвердили полномочия Левренце вместо депутата "Прогрессивных" Майриты Лусе, которая была избрана в Рижскую думу, в связи с чем должна была сложить мандат в парламенте.

В свою очередь Арманева сменила в Сейме лидера ЛПМ Айнарса Шлесерса, который также избран в Рижскую думу. Сама Арманева тоже прошла в Рижскую думу, но, принимая во внимание ту поддержку, которую получила от избирателей на выборах в Сейм, решила занять место в парламенте, а не в столичной думе.

В связи с отказом Арманевой от мандата депутата Рижской думы ее место займет следующий избранный по списку ЛПМ депутат Ринголдс Балодис.

После выборов в Рижскую думу мандаты депутатов Сейма утратили четыре человека - Шлесерс, Алексей Росликов ("За стабильность!"), Майрита Лусе ("Прогрессивные") и Марис Спринджукс ("Объединенный список").

Мандат Росликова в Сейме должен перейти к Руслану Верещагину, а вместо Спринджукса депутатом от "Объединенного списка" должен стать Андрейс Свиланс, однако он избран в самоуправление Саласпилсского края. Далее в списке кандидатов этой партии на выборах в Сейм следуют Давис Мелналкснис, но он избран в Лимбажскую думу, Ромуалдс Ражукс, который избран в Рижскую думу, Ринголдс Арнитис, избранный в Валмиерскую думу, и Агнесе Гедушева.