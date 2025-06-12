Латвия не может позволить себе оставаться без генпрокурора - президент

Латвийское государство не может позволить себе длительное время – например, несколько месяцев – жить и работать без генерального прокурора, заявил президент Эдгар Ринкевич в интервью передаче TV3 "900 секунд", комментируя завершение конкурса на должность генпрокурора без результата, пишет LETA.

Он подчеркнул, что в обязанности генерального прокурора входит и надзор за оперативной деятельностью, и принятие серьёзных решений в области государственной безопасности. Учитывая, что "мы не находимся в ситуации полного покоя", Ринкевич выразил надежду, что Латвия не останется без генерального прокурора надолго.

Глава государства считает, что Совет юстиции должен быстро выдвинуть нового кандидата на пост генерального прокурора, а Сейм не должен затягивать с решением. По его прогнозу, парламенту, скорее всего, придётся собраться на внеочередное заседание уже после завершения сессии, чтобы принять соответствующее решение.

Как сообщалось ранее, после заслушивания всех трёх кандидатов на пост генпрокурора Совет юстиции решил объявить новый конкурс, сообщил в среду журналистам председатель Верховного суда и глава совета Айгар Струпишс.

Он пояснил, что никто из трёх кандидатов не получил необходимого количества голосов. Однако ни одному из них не запрещено участвовать в повторном конкурсе.

Сотрудник отдела координации исполнения функций прокуратуры Департамента надзора за деятельностью и международного сотрудничества Генпрокуратуры Увис Козловскис сообщил агентству LETA, что повторно в конкурсе участвовать не будет. В свою очередь, старший прокурор этого же департамента Айвар Остапко подтвердил, что рассмотрит возможность повторного участия. Узнать мнение действующего генпрокурора Юриса Стуканса пока не удалось — после слушания он отправился на заседание Совета национальной безопасности.

Голосование совета прошло в закрытой части заседания. До него заслушивание кандидатов длилось около трёх часов. Струпишс пояснил журналистам, что обсуждение было очень серьёзным и включало как профессиональную оценку, так и анализ биографий кандидатов.

"Результат такой, какой он есть", – добавил он.

По словам Струпишса, почти все члены совета признали, что концепция Стуканса была значительно сильнее, чем у двух других кандидатов, чьи предложения были слишком общими и неконкретными. Это стало одной из причин такого голосования. Однако в случае Стуканса были и другие обстоятельства, повлиявшие на результат – и это не только заявление прокурора-осведомителя Виорики Йиргене.

В голосовании участвовали 13 членов совета, для принятия решения было необходимо как минимум семь голосов. Сам Стуканс в голосовании не участвовал. Струпишс не раскрыл, как голосовал сам.

Новый конкурс будет объявлен в ближайшие дни, и в нём смогут участвовать все нынешние кандидаты, если пожелают.

"Кандидатам не запрещено улучшить свои выступления, добавить что-то новое и подать заявку снова", – отметил Струпишс, подчеркнув, что всё, что нужно – это профессионализм и видение будущего.

Он призвал подавать заявки всех юристов, способных выполнять обязанности генерального прокурора. По его мнению, генпрокурор должен быть волевым, достаточно убедительным и смелым для этой должности.

"Мы также констатировали, что в предыдущий период (во время работы Стуканса) в прокуратуре было сделано очень много, но следующий этап надо рассматривать как следующий этап", – сказал Струпишс.

В Совет юстиции входят Струпишс, судья Рижского окружного суда Илзе Целминя, сенатор Верховного суда Рудите Видуша, председатель Конституционного суда Ирена Куцина, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин, председатель Совета присяжных адвокатов Саулведис Варпиньш, председатель Совета нотариусов Айгар Каупе, председатель Совета судебных исполнителей Андрис Споре, председатель Земгальского окружного суда Юрис Силиньш, председатель Валмирского отделения Административного районного суда Гунтар Плориньш, председатель Курземского районного суда Мадар Плепис, председатель Видземского районного суда Лига Ашитока и судья Рижского городского суда Байба Озолиня. Членом совета является также Стуканс, но он, как уже упомянуто, участия в голосовании не принимал.

Напомним, срок полномочий Стуканса истекает через месяц – 11 июля.

На конкурс подали заявки Стуканс, Остапко и Козловскис.

Согласно закону о прокуратуре, генерального прокурора назначает Сейм сроком на пять лет по предложению Совета юстиции. Одно и то же лицо может занимать этот пост не более двух сроков подряд.

Бывшего председателя Коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Стуканса Сейм единогласно утвердил в должности генерального прокурора 18 июня 2020 года.

В этом году Верховный суд получил заявление о возможных нарушениях закона со стороны генерального прокурора. В качестве осведомителя к председателю Верховного суда Струпишсу обратилась прокурор Виорика Йиргена, указавшая в своём сообщении на нарушение Закона о прокуратуре: по её словам, Стуканс давал указания предпринимать действия, противоречащие убеждению надзирающего прокурора, в деле о перелётах экс-премьера Кришьяниса Кариньша, а именно – выдвинуть обвинение против лица, в отношении которого, по мнению Йиргене, не было оснований для привлечения к уголовной ответственности.

Тем не менее, пленум Верховного суда, рассмотрев результаты проверки, не нашёл оснований для отстранения Стуканса. В то же время в заключении указано, что Стукансу следует обратить внимание на свои высказывания и профессиональную этику.

Стуканс, в свою очередь, отрицает, что говорил Йиргене приведённые в её сообщении о нарушении фразы или настаивал на выдвижении обвинения по делу о перелётах бывшего премьера.