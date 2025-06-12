Baltijas balss logotype

«Мне на их месте тоже было бы стыдно...» Омбудсмену припомнили все 0 546

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
«Мне на их месте тоже было бы стыдно...» Омбудсмену припомнили все

Между тем, парламентарии пока не готовы отзывать Юриса Янсонса с должности.

Как известно, государственный правозащитник Юрис Янсонс в мае не явился с докладом в Сейм, хотя отчет о работе омбудсмена за прошлый год был уже включен в повестку дня пленарного заседания парламента. На днях в интервью ТВ-24 Янсонс пояснил, что прямо утром, перед заседанием, его "скорая" доставила в больницу с нарушениями сердечного ритма и сердечной недостаточностью. И хотя еще будучи в больнице, омбудсмен не отрицал, что у него были проблемы с алкоголем, тем не менее, как утверждает господин Янсонс, нынешний сердечный недуг с употреблением спиртного не связан - аритмия случилась, возможно, в следствие вирусной инфекции. Так или иначе, но сегодня омбудсмен все-таки в парламент пришел и с докладом выступил. Однако депутаты напомнили ему, что он уже давно игнорирует слуг народа.

"Мы во время этого созыва, ЛАТВИЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ фракция, обращались к омбудсмену неоднократно с призывами прийти и обсудить разные темы, на что омбудсмен всегда отвечал, что он придет, но всегда (а таких «всегда» раз было как минимум пять), в те дни, когда омбудсмен должен был прийти, раздался утром звонок, что омбудсмена не будет", - отметила депутат Линда Лиепиня, напомнив, что с такой же завидной регулярностью господин Янсонс не являлся и на заседания комиссии Сейма по правам человека. Депутат еще раз поблагодарила подчиненных омбудсмена за работу и констатировала "Мне бы на их месте тоже было стыдно".

Отметим, что еще недавно многие парламентарии, включая спикера Сейма, были полны решимости или вынудить омбудсмена уйти в отставку, или запустить процесс его снятия с должности. Но теперь, похоже, слуги народа "перегорели" - им, видимо, не до омбудсмена: нужно искать и нового председателя Центризбиркома, и нового министра умной администрации и регионального развития, и ждать новых претендентов на пост генпрокурора...

Читайте нас также:
#омбудсмен
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
8
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 734
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 278
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 295
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 215

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 15
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 53
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 62
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 80
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 2 105
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 72
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 15
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 53
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 62

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео