«Мне на их месте тоже было бы стыдно...» Омбудсмену припомнили все

Как известно, государственный правозащитник Юрис Янсонс в мае не явился с докладом в Сейм, хотя отчет о работе омбудсмена за прошлый год был уже включен в повестку дня пленарного заседания парламента. На днях в интервью ТВ-24 Янсонс пояснил, что прямо утром, перед заседанием, его "скорая" доставила в больницу с нарушениями сердечного ритма и сердечной недостаточностью. И хотя еще будучи в больнице, омбудсмен не отрицал, что у него были проблемы с алкоголем, тем не менее, как утверждает господин Янсонс, нынешний сердечный недуг с употреблением спиртного не связан - аритмия случилась, возможно, в следствие вирусной инфекции. Так или иначе, но сегодня омбудсмен все-таки в парламент пришел и с докладом выступил. Однако депутаты напомнили ему, что он уже давно игнорирует слуг народа.

"Мы во время этого созыва, ЛАТВИЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ фракция, обращались к омбудсмену неоднократно с призывами прийти и обсудить разные темы, на что омбудсмен всегда отвечал, что он придет, но всегда (а таких «всегда» раз было как минимум пять), в те дни, когда омбудсмен должен был прийти, раздался утром звонок, что омбудсмена не будет", - отметила депутат Линда Лиепиня, напомнив, что с такой же завидной регулярностью господин Янсонс не являлся и на заседания комиссии Сейма по правам человека. Депутат еще раз поблагодарила подчиненных омбудсмена за работу и констатировала "Мне бы на их месте тоже было стыдно".

Отметим, что еще недавно многие парламентарии, включая спикера Сейма, были полны решимости или вынудить омбудсмена уйти в отставку, или запустить процесс его снятия с должности. Но теперь, похоже, слуги народа "перегорели" - им, видимо, не до омбудсмена: нужно искать и нового председателя Центризбиркома, и нового министра умной администрации и регионального развития, и ждать новых претендентов на пост генпрокурора...