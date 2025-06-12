Новая Рижская дума: значительная часть рижан проголосовала за столбики

Главными героями прошедших муниципальных выборов стали… нет, не партии или отдельные политики, что было бы вполне логично, а организаторы выборов в лице Центризбиркома и Агентства цифрового развития!

Работники этих двух госструктур в ночь после выборов затмили всех и стали настоящими «звездами».

Его величество… бардак!

Лучше всего процесс организации самих выборов и особенно процесса подсчета голосов охарактеризовал один из работников местной избирательной комиссии: «Такого бардака я еще не видел!»

Сложно сказать, куда уходят деньги, выделяемые на организацию самих выборов, но остается только удивляться этому, простите, убожеству, которое выдается за кабинки для голосования – некие картонные коробочки, разделенные на четыре части, без занавески, я уже не говорю о стекле. И это обеспечение тайного голосования?!

Впрочем, эти «мелочи» меркнут на фоне того, как был организован процесс подсчета голосов. Напомним, что на этих выборах подсчет голосов решили проводить при помощи сканеров – с этой целью и был введен новый формат бюллетеней. Но что-то пошло не так и система зависла уже вскоре после начала подсчета голосов… Затем была создана некая очередь из избирательных участков по загрузке бюллетеней в систему. Но и это не помогло – система отказывалась работать.

Представители избиркомов столичных избирательных участков, устав просто сидеть и ждать, когда система заработает, обратились в Центризбирком с просьбой разрешить им начать подсчет голосов так, как он и происходил все предыдущие три десятилетия – то бишь вручную. Но в ЦИКе были категорически против – видимо, тупость брала верх над здравым смыслом. Когда свое возмущение выразили уже президент с премьером, руководство ЦИК «проснулось» и разрешило начать подсчет голосов «по старинке» – к этому моменту многие наблюдатели уже покинули избирательные участки…

В итоге, после многочасового ожидания и препирательств местных избиркомов с Центризбиркомом, было решено… вернуться к старому доброму подсчету голосов вручную! После чего данные загружались в компьютерную систему. В результате окончательные итоги выборов стали известны только ближе к вечеру воскресенья, 8 июня!

Явка и победитель

Но вернемся собственно к итогам выборов в Рижскую думу. Каковы же они?

Явка, как и прогнозировали, была выше, чем на внеочередных выборах 5 лет назад. В 2020 году в выборах участвовало всего 40,58% от имеющих право голоса, на нынешних же выборах в Рижскую думу явка составила 52,30%! Как видите, это значительный рост избирательной активности.

Подтвердились и результаты всех последних опросов общественного мнения – победителем выборов в Рижскую думу стала партия «Латвия на первом месте» (ЛПМ) – 18,16% голосов избирателей. А ее лидер стал самым популярным кандидатом в депутаты в Риге – Айнарс Шлесерс получил от рижан 28 531 плюс! В итоге в новой Рижской думе у партии Шлесерса будет 13 мандатов.

Конечно, и эксперты, и сами представители этой партии ожидали более убедительной победы и хотя бы 15-16 мандатов в новой Рижской думе. Что же произошло? Назовем три вероятные причины не столь убедительной победы ЛПМ.

Первая – невиданно жесткая, плотная конкуренция на, условно говоря, русскоязычном избирательном поле: за голоса нелатышских избирателей бились по меньшей мере пять политических сил! «Распыление» голосов и не позволило партии Шлесерса одержать очень крупную победу.

Вторая причина – все-таки явка, хотя и была выше, чем 5 лет назад, но все-таки очень много избирателей, в том числе и потенциальных избирателей ЛПМ, проголосовали ногами. Возможно, повлияла хорошая погода, когда приятнее поехать на море, чем на избирательный участок. А может, люди просто уже не верят в то, что перемены возможны…

И, наконец, третья причина – скандал в минувший четверг, когда лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов произнес с трибуны Сейма русские слова и затем показал неприличный жест. Отдельные наблюдатели полагают, что эти действия политика разгневали латышских избирателей, в том числе и умеренных, и они проголосовали за националистические партии.

Кто преодолел пять процентов и главная сенсация

Неожиданностью стало второе место партии «Прогрессивные» – за нее было отдано 16,62%, что позволило партии получить в думе нового созыва 11 депутатских мест. Вероятно, «Прогрессивным» удалось точно определить своего избирателя и очень точечно, активно с ним работать. К тому же «Прогрессивные» не участвовали в схватке Шлесерса с Кирсисом, то есть были как бы над схваткой, и это многим избирателям, видимо, понравилось.

Тройку лидеров замкнуло Национальное объединение, за которое проголосовали 14,202% имеющих право голоса, и это дало 10 депутатских мест. Это явный успех, учитывая, что обычно в Риге Нацобъединение имеет не более 10 процентов поддержки избирателей.

Нынешняя правящая партия в Риге – «Новое Единство» – показала четвертый результат: 12,900% и 9 мест в новой думе. В какой-то степени это неплохой показатель, учитывая, что нынешний мэр Кирсис был одним из самых непопулярных мэров в новейшей истории Риги, да и потом в целом по стране популярность этой партии не находится на подъеме.

Главная сенсация – успех объединения «Суверенная власть» / «Младолатыши». Эта политическая сила получит в новой думе аж 8 мест – объединение поддержало 12,134% избирателей. Этот успех обусловлен тремя факторами: очень активной предвыборной кампанией лидера Юлии Степаненко, удачной попыткой собрать протестный электорат и стать альтернативой для тех – главным образом, русскоязычных, – которым по каким-либо причинам не нравятся Шлесерс, Росликов и Лочмеле.

Партия Росликова «Стабильности!» будет представлена в новой думе пятью депутатами. Явно и сам Росликов, и политические наблюдатели ожидали более убедительного выступления на выборах. Опять-таки на столь скромные результаты повлияли и уже упомянутый скандал в Сейме, и жесткая конкуренция – причем прежде всего со стороны партии Юлии Степаненко.

Неожиданно пятипроцентный барьер преодолел «Объединенный список» – эту силу в Рижской думе будут представлять 4 депутата. В какой-то степени само преодоление «Объединенным списком» (ОС) пятипроцентного барьера можно считать сенсацией. Чем же это можно объяснить? Причин две.

Во-первых, ОС как бы шел «на новенького» – эта политическая сила прежде не была в такой конфигурации представлена в Рижской думе и для многих латышских избирателей стала альтернативой существующим партиям.

Во-вторых, всегда есть часть электората, которая не любит слишком «громких» политиков и обычно голосует за «третью силу» – за тех, кто ведет кампанию прагматично и скромно. Видимо, лидер списка, депутат Сейма Марис Спринджукс, удачно справился с этой ролью.

Ну, за новую-старую коалицию?

Так или иначе, но ставки сделаны и уже начались переговоры по формированию… новой-старой правящей коалиции. Да, результаты выборов таковы, что они позволяют, по крайней мере на начальном этапе, оставить в оппозиции победителя выборов – «Латвия на первом месте». У «Прогрессивных» вместе с Национальным объединением, «Новым Единством» и «Объединенным списком» будет 34 голоса из 60.

Но сами переговоры не будут очень уж простыми, ведь у «Прогрессивных» перевес в мандатах очень номинальный – достаточно Нацобъединению вступить в союз с «Объединенным списком», а они уже почти это сделали, и у них получается 14 мандатов против 11. И можно уже пытаться продавливать своего кандидата в мэры – или Ратниекса (НО), который в нынешней думе является вице-мэром, или даже Спринджукса из ОС.

Впрочем, пока фаворитом битвы за мэрский пост является лидер «Прогрессивных» Виестурс Клейнбергс, который и взял на себя инициативу по формированию правящей коалиции. Даже если ее и удастся создать, то она будет очень хрупкой, раздираемой и идеологическими, и психологическими, и идеологическими противоречиями.

К тому же такая коалиция все время будет находиться под давлением сильной оппозиции в лице таких зубров политики, как Айнарс Шлесерс, Юлия Степаненко, Алексей Росликов…

Как долго эта коалиция продержится? Возможно, не более года, то есть до сеймовских выборов.

Еще четыре города…

Значит ли это, судя по итогам выборов, что значительная часть рижан не поддержала перемены и этих рижан вполне устраивают, образно говоря, столбики и хаос в городе? И да, и нет.

С одной стороны, часть рижан действительно довольна происходящим до сих пор в Риге, с другой стороны – многие из тех, кто недовольны, тем не менее… голосуют за прежних хозяев Риги, поддавшись эмоциям – например, чтобы, простите, «город не достался русским» или чтобы показать «кого на самом деле больше – их или нас».

Такова реальность и нам в ней жить – вероятно, еще четыре года. До следующих выборов.