Политолог: «Нужно организовать пересчет голосов»

Напомним, что кандидат в мэры на прошедших выборах в Рижскую думу Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте") заявил, что выборы были украдены и потребовал проведения повторных выборов. Соответствующие заявления поступили в Центральную избирательную комиссию, а также в Генпрокуратуру - с требованием расследовать возможные факты нарушения законов при подсчете голосов.

Комментируя эти действия политика, наблюдатель за политическими процессами Юргис Лиепниекс, написал в социальной сети X: "Это очень необычно, что победитель выборов не признает результаты выборов. Но так или иначе, но, на мой взгляд, нужно организовать пересчет голосов, чтобы развеять все сомнения, теории и дальнейшую эрозию доверия к самому важному процессу в государстве. Сообщения от наблюдателей на выборах очень тревожные и ситуация была неприемлемой".

Отметим, что некоторые комментаторы, реагируя на призыв Лиепниекса пересчитать голоса, согласились, что, в любом случае, это было бы полезно и только развеяло бы слухи и сомнения по поводу честного подсчета голосов.