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Политолог: «Нужно организовать пересчет голосов» 2 410

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Политолог: «Нужно организовать пересчет голосов»

Юргис Лиепниекс в социальных сетях прокомментировал демарш лидера партии "Латвия на первом месте".

Напомним, что кандидат в мэры на прошедших выборах в Рижскую думу Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте") заявил, что выборы были украдены и потребовал проведения повторных выборов. Соответствующие заявления поступили в Центральную избирательную комиссию, а также в Генпрокуратуру - с требованием расследовать возможные факты нарушения законов при подсчете голосов.

Комментируя эти действия политика, наблюдатель за политическими процессами Юргис Лиепниекс, написал в социальной сети X: "Это очень необычно, что победитель выборов не признает результаты выборов. Но так или иначе, но, на мой взгляд, нужно организовать пересчет голосов, чтобы развеять все сомнения, теории и дальнейшую эрозию доверия к самому важному процессу в государстве. Сообщения от наблюдателей на выборах очень тревожные и ситуация была неприемлемой".

Отметим, что некоторые комментаторы, реагируя на призыв Лиепниекса пересчитать голоса, согласились, что, в любом случае, это было бы полезно и только развеяло бы слухи и сомнения по поводу честного подсчета голосов.

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#выборы
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го июня

    Хватит всем морочить голову! Недосчет, пересчет, расчет и т.д. РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННЫХ ВЫБОРОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТМЕНЕНЫ!!!

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    0
  • A
    Aleks
    12-го июня

    Абсолютно согласен здесь с политологом. Раевский -проплаченный властью уже снял деньги и празднует победу)))

    11
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