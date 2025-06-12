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Предварительное голосование на выборах Сейма будет проводиться на всех избирательных участках 0 432

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
LETA
Предварительное голосование на выборах Сейма будет проводиться на всех избирательных участках

С 2030 года для участия в выборах в Сейм партиям потребуется больше членов, а ряд изменений коснется выборов уже в следующем году. В частности, предварительное голосование будет проводиться на всех избирательных участках и в течение пяти дней вместо трех, также дольше будет срок подачи кандидатских списков, говорится в поправках к закону о выборах в Сейм, принятых в четверг в окончательном чтении.

С 2030 года баллотироваться на выборах в Сейм смогут политические партии, имеющие не менее 1 000 зарегистрированных членов, и объединения партий, имеющие не менее 1 500 зарегистрированных членов. В настоящее время для этого требуется не менее 500 зарегистрированных членов.

Поправки также предусматривают, что отныне партии и объединения партий должны будут составлять свои предвыборные программы таким образом, чтобы их текст не превышал 10 000 знаков. До сих пор программы не могли превышать 4 000 знаков.

Отныне списки кандидатов на парламентских выборах могут быть поданы начиная со 105-го дня до выборов, но не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Это позволит более эффективно организовать подготовку к выборам. До сих пор списки кандидатов можно было подавать за 80 дней до выборов.

Поправки также позволяют участковым избирательным комиссиям организовывать выездное голосование и упрощают подачу заявления на голосование по почте с помощью портала госуслуг "www.latvija.gov.lv".

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