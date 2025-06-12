Сообразят на четверых: правые с «прогрессивными» готовы взять Ригу

Пока победитель выборов в столице Айнарс Шлесерс заявляет о том, что выборы были фальсифицированы, четыре политические силы уже спешат создать коалицию и поделить власти в новой Рижской думе.

Хороших вице–мэров должно быть много

И если еще накануне лидер предвыборного списка партии "Прогрессивные" Виестурс Клейнбергс говорил о том, что ясность по поводу коалиции будет в четверг, то вчера уже ситуация изменилась — и тот же Клейнбергс сообщил о фактическом создании коалиции в составе партии "Прогрессивные", Национального объединения, "Нового Единства" и Объединенного списка.

Как известно, "черт кроется в деталях", и впереди еще переговоры по распределению сфер ответственности и должностей. Свои претензии на то, чтобы взять под крыло транспортную сферу, заявили "прогрессивные", и, видимо, представители "Нового Единства" особо сопротивляться не будут — уж слишком непопулярная эта сфера ремонта дорог и мостов.

Вероятно, горячие дискуссии развернутся о том, сколько же должно быть вице–мэров. Велик соблазн пойти по пути "коалиции перемен" образца осени 2020 года, когда у мэра было аж три зама. Ходят слухи, что и сейчас рассматривается модель, когда пост мэра занимает представитель "прогрессивных" Виестурс Клейнбергс, а остальные три партнера получают портфели вице–мэров — Вилнис Кирсис, Эдвардс Ратниекс и Марис Спринджукс. Последний, как бывший мэр Адажи, курировал бы вопросы сотрудничества Риги с самоуправлениями Рижского региона.

Напомним, что на последнем этапе нынешней Рижской думы было всего два вице–мэра.

Понятное дело, что "лишний", третий пост вице–мэра влечет за собой и еще дополнительные посты — это и глава бюро вице–мэра и два его советника, и секретарь.

Едва ли новая коалиция откажется от установленного прошлыми столичными властями порядка, когда доплату наряду с председателями комитетов получают и их замы.

А как насчет национальной безопасности?

Наряду с коалиционным договором партнеры наверняка подпишут и какой–нибудь меморандум, в котором по требованию Нацобъединения будут зафиксированы приоритеты "в области национальной безопасности" — в частности, усилия по практическому переходу всего процесса обучения в школе только на госязык и созданию более латышской публичной среды в Риге.

Кроме того, партнеры должны будут подписаться под обещанием не допустить нелегальную миграцию в Риге и не позволить строить в столице мечеть.

В любом случае новую коалицию, если ее удастся создать, ждет сложная жизнь — и свете тех проблем, которые накопились в Риге (состояние дорог, мостов, внутриквартальных дворов, жилого фонда), и в свете того, что за ними будут пристально наблюдать (и не только!) представители очень сильной оппозиции. К тому же на стабильность коалиции будут влиять и приближающиеся сеймовские выборы.

Если сейчас сеймовская трибуна активно использовалась для бесплатной предвыборной агитации на муниципальных выборах, то уже начиная с осени будет наоборот — трибуна Рижской думы будет активно использоваться в связи с сеймовскими выборами.