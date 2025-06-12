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Сообразят на четверых: правые с «прогрессивными» готовы взять Ригу 2 323

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Сообразят на четверых: правые с «прогрессивными» готовы взять Ригу

Пока победитель выборов в столице Айнарс Шлесерс заявляет о том, что выборы были фальсифицированы, четыре политические силы уже спешат создать коалицию и поделить власти в новой Рижской думе.

Хороших вице–мэров должно быть много

И если еще накануне лидер предвыборного списка партии "Прогрессивные" Виестурс Клейнбергс говорил о том, что ясность по поводу коалиции будет в четверг, то вчера уже ситуация изменилась — и тот же Клейнбергс сообщил о фактическом создании коалиции в составе партии "Прогрессивные", Национального объединения, "Нового Единства" и Объединенного списка.

Как известно, "черт кроется в деталях", и впереди еще переговоры по распределению сфер ответственности и должностей. Свои претензии на то, чтобы взять под крыло транспортную сферу, заявили "прогрессивные", и, видимо, представители "Нового Единства" особо сопротивляться не будут — уж слишком непопулярная эта сфера ремонта дорог и мостов.

Вероятно, горячие дискуссии развернутся о том, сколько же должно быть вице–мэров. Велик соблазн пойти по пути "коалиции перемен" образца осени 2020 года, когда у мэра было аж три зама. Ходят слухи, что и сейчас рассматривается модель, когда пост мэра занимает представитель "прогрессивных" Виестурс Клейнбергс, а остальные три партнера получают портфели вице–мэров — Вилнис Кирсис, Эдвардс Ратниекс и Марис Спринджукс. Последний, как бывший мэр Адажи, курировал бы вопросы сотрудничества Риги с самоуправлениями Рижского региона.

Напомним, что на последнем этапе нынешней Рижской думы было всего два вице–мэра.

Понятное дело, что "лишний", третий пост вице–мэра влечет за собой и еще дополнительные посты — это и глава бюро вице–мэра и два его советника, и секретарь.

Едва ли новая коалиция откажется от установленного прошлыми столичными властями порядка, когда доплату наряду с председателями комитетов получают и их замы.

А как насчет национальной безопасности?

Наряду с коалиционным договором партнеры наверняка подпишут и какой–нибудь меморандум, в котором по требованию Нацобъединения будут зафиксированы приоритеты "в области национальной безопасности" — в частности, усилия по практическому переходу всего процесса обучения в школе только на госязык и созданию более латышской публичной среды в Риге.

Кроме того, партнеры должны будут подписаться под обещанием не допустить нелегальную миграцию в Риге и не позволить строить в столице мечеть.

В любом случае новую коалицию, если ее удастся создать, ждет сложная жизнь — и свете тех проблем, которые накопились в Риге (состояние дорог, мостов, внутриквартальных дворов, жилого фонда), и в свете того, что за ними будут пристально наблюдать (и не только!) представители очень сильной оппозиции. К тому же на стабильность коалиции будут влиять и приближающиеся сеймовские выборы.

Если сейчас сеймовская трибуна активно использовалась для бесплатной предвыборной агитации на муниципальных выборах, то уже начиная с осени будет наоборот — трибуна Рижской думы будет активно использоваться в связи с сеймовскими выборами.

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#выборы #коалиция
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Эдуард Эльдаров
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(2)
  • А
    Андрей
    12-го июня

    Так что же? "Nelokāmie" (NA) таки пройдут победным прайдом по улицам города? Полагаю, что после этого NA + AS должны провести ре-брендинг и выступать на публике исключительно в костюмах розовых пони! Например L.L. будет любопытно смотреться в таком наряде. Ну а как иначе? Всей партией!
    Ну или прогрессисты начнут мочить иностранных студентов за не тот акцент или цвет кожи в общественных местах, а прайд отменят? Как это совместить? Правильно - ключевую роль, принимающих со всех сторон окажутся скромные еноты. Так сказать - атака "man in the middle"!

    1
    0
  • A
    Aleks
    12-го июня

    У пидоргов Латвии свой путь,который всегда имеет в приоритете одно место,где и находятся Рига и Латвия,поэтому ждать особых перемен не стоит в стране и в городе,кроме расширения некого места у особ в Сейме и в Рижской думе. Может ещё Ратниекс станет любимой женой Клейнберга и уйдет в декрет)))😎

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