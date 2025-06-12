В Сейме Латвии спорят - запретить ли флаг ЛГБТК+ у госучреждений

Парламент Латвии начал рассматривать предложение от оппозиционной политической силы «Латвия на первом месте», которое предполагает запрет на размещение радужного флага рядом с национальным флагом на зданиях госорганов.

Инициатива получила поддержку 48 депутатов. В числе проголосовавших — представители партий «Стабильность», Национальное объединение, «Объединённый список» и СЗК. Против высказались 31 парламентарий, главным образом из «Нового Единства» и «Прогрессивных».

Дискуссия в парламенте вышла далеко за рамки формальной — между сторонниками запрета и представителями «Прогрессивных» вспыхнула эмоциональная перепалка. Так, депутат Линда Лиепиня выразила опасение, что радужный флаг в общественном сознании начинает восприниматься наравне с государственными символами. Эдмунд Зивтиньш пошёл дальше и сравнил его использование с «узурпацией символики», имея в виду символ радуги.

Противоположную точку зрения представил Каспарс Бришкенс, назвав происходящее «позором для Латвии». Он напомнил, что в прошлом году лично распорядился поднять радужный флаг у Министерства сообщения — как знак уважения к свободе и равноправию.

Документ направили в Юридическую комиссию, где он пройдёт дальнейшее рассмотрение. Обсуждение совпало с переменами в Рижской думе: новая коалиция, в которую вошли «Прогрессивные», «Новое Единство», Национальное объединение и «Объединённый список», оставила за бортом партию «Латвия на первом месте», несмотря на её высокий результат на выборах.