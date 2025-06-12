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Жалуются чаще, а результата всё меньше: отчёт омбудсмена за 2024 год 0 293

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
LETA
Жалуются чаще, а результата всё меньше: отчёт омбудсмена за 2024 год
ФОТО: LETA

В прошлом году увеличилось количество поданных в Бюро госуполномоченного по правам человека заявлений и проведенных консультаций, и чаще всего люди обращались к омбудсмену по таким вопросам, как права детей и несоблюдение принципов надлежащего управления, говорится в ежегодном докладе омбудсмена Юриса Янсонса Сейму.

По сравнению с 2023 годом, когда было получено 1718 заявлений, в 2024 году их число выросло до 1945.

Также возросло количество выданных бюро рекомендаций - с 302 до 447. При этом выполненными или частично выполненными можно считать 61,59% рекомендаций, что на 15,79 процентного пункта меньше, чем в 2023 году.

Количество юридических консультаций увеличилось с 2526 до 3031. Больше всего жителей интересовали вопросы прав на образование, справедливое судебное разбирательство и прав детей.

Также омбудсмен подготовил 13 мнений для Конституционного суда и представил 45 заключений для государственных учреждений по проектам нормативных актов.

Центральной темой деятельность бюро в 2024 году была безопасность - многогранное и широкое понятие, включающее и личную безопасность каждого человека, и безопасность общества и государства в целом, отметил Янсонс.

"Мы не должны забывать о правах человека ни в условиях усиления безопасности, ни в условиях угроз. И точно так же мы должны думать о безопасности, стремясь к максимально полному соблюдению прав человека. В этом году мы много работали над тем, чтобы распространяемая нами информация была доступна каждому, ведь безопасность означает информированность", - говорится в докладе.

Особое внимание в докладе уделено вопросам прав детей и молодежи - психическому и ментальному здоровью, образованию и его доступности.

Также в докладе рассматриваются различные аспекты дискриминации - по языковому признаку, гражданству, полу и религии, подчеркивается влияние искусственного интеллекта на риски дискриминации, а также необходимость качественных данных и человеческого контроля.

В докладе рассматривается и тема насилия в отношении женщин. В 2024 году омбудсмен продолжал получать заявления от пострадавших от насилия женщин, в которых содержались жалобы на бездействие судов, государственных должностных лиц и на неэффективные меры защиты от насильников.

Что касается соблюдения принципов надлежащего управления - ответственности государственных и муниципальных учреждений, прозрачности и участия общества, омбудсмен приводит и положительные примеры, и случаи, когда учреждения нарушали закон или затягивали принятие решений.

В заключительной части доклада изложены приоритеты Бюро омбудсмена на 2025 год - безопасность и гарантии прав человека, надлежащее управление с особым акцентом на целесообразность решений госучреждений, эффективность ротации на госслужбе и повышение понимания принципов надлежащего управления. Среди приоритетов бюро будут также защита прав детей, пострадавших от насилия, информирование общества о различных формах дискриминации, включая сексуальные домогательства, и распознавание дискриминации в разных сферах жизни.

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