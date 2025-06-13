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Что будет делать Латвия в Совбезе ООН 2 692

Политика
Дата публикации: 13.06.2025
LETA
Что будет делать Латвия в Совбезе ООН

Латвия избрана в Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) на двухлетний срок (2026-2027), пишет Latvijas Avīze.

Чтобы стать непостоянным членом Совета безопасности, Латвии необходимо было заручиться поддержкой двух третей государств-членов ООН, или не менее 129 голосов из 193. За Латвию проголосовали представители 178 стран из 188, принявших участие в выборах.

Удовлетворение этим выразили как представители МИД, так и высокопоставленные государственные должностные лица. Но не население - сомнительно, что Латвия сможет чего-то добиться, когда за столом Совбеза ООН сидит Россия - ядерная держава с правом вето, которая каждый день совершает преступления в Украине и действует вопреки главной цели ООН - поддержанию мира и безопасности во всем мире.

В конце июля завершит свою работу секретариат кандидатуры Латвии в Совбез ООН, который с 5 августа 2023 года возглавлял посол по особым поручениям Андрей Пилдегович. Латвия войдет в состав Совета безопасности с января 2026 года и будет председательствовать на заседаниях в течение одного месяца в ноябре 2026 года.

Какая страна председательствует на заседании, зависит от алфавитного порядка стран за столом переговоров. Страна, председательствующая в Совете безопасности, отвечает за подготовку ежемесячной программы. Латвия сможет инициировать тематические дебаты по важным вопросам, например, об агрессии России против Украины, кибербезопасности, дезинформации и искусственном интеллекте, прекращении безнаказанности или безопасности на море.

В мире звучат обвинения в том, что ООН и ее Совет безопасности не способны остановить агрессию. Пилдегович заявил в качестве контраргумента, что с момента вторжения России в Украину совет провел около 200 заседаний по Украине. Россияне постоянно вносят в повестку дня свои заседания, пытаются все исказить, используя всю свою пропаганду и дезинформацию, и кто-то должен им противопоставить факты, реальную картину.

"Это одна из миссий нашего поколения - удерживать внимание мирового сообщества на Украине. Нас восемь миллиардов на Земле. Есть страны, которые хотят говорить о Ближнем Востоке, о климате, о проявлениях терроризма... Образно говоря, в этом пространстве мало кислорода, и каждая страна пытается направить обсуждение в желаемое русло. Арабские страны хотят обратить внимание на Палестину, африканские страны хотят поднять вопросы о конфликтах в Ливии и Судане, но наша миссия - удержать внимание большинства Совета безопасности именно на Украине", - сказал Пилдегович.

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(2)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    13-го июня

    Сосать

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го июня

    Хочу напомнить что Россия, как правопреемник СССР, является одной из стран-основателей ООН с правом ВЕТО. Так что рановато "слюни пускать".

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