Ринкевич помиловал двух осуждённых

Ринкевич рассмотрел прошения о помиловании от 14 осуждённых. Из них 12 прошений не были удовлетворены, а два — удовлетворены. Один из осуждённых полностью освобождён от отбытия основного наказания, а у второго снята судимость.

На данный момент президент Латвии помиловал 17 человек и рассмотрел 240 прошений о помиловании.

Прошение о помиловании можно подать после вступления приговора в законную силу, за исключением случаев, когда лицо осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление.

В случаях тяжких преступлений прошение можно подать, если фактически отбыто не менее половины срока. В случаях особо тяжких преступлений — если отбыто не менее двух третей назначенного срока. В случае пожизненного заключения прошение можно подать после отбытия не менее 20 лет наказания.

Бывший президент Эгил Левитс за время своего срока рассмотрел 409 прошений о помиловании и удовлетворил 21. Предыдущий президент Раймонд Вейонис рассмотрел 697 прошений и удовлетворил 22. Больше всего таких прошений рассмотрел Гунтис Улманис — 3391, из которых удовлетворил 219.