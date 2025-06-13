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В Рижской думе восстановят три поста вице-мэров: каждой партии коалиции - по одному 6 2600

Политика
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
В Рижской думе восстановят три поста вице-мэров: каждой партии коалиции - по одному
ФОТО: LETA

Коалиция, формируемая партиями "Прогрессивные", Национальное объединение (НО), "Новое Единство" (НE) и "Объединённый список" (ОС), договорилась о восстановлении трёх постов вице-мэра в Рижской думе, пишет LETA.

У каждой из политических сил будет по одному вице-мэру.

Как сегодня после встречи политических сил сообщил журналистам политик Виестур Клейнбергс ("Прогрессивные"), достигнутое соглашение предусматривает, что "Прогрессивные" возглавят Комитет по финансовым и административным делам и Комитет по вопросам движения и транспорта.

НО будет руководить Комитетом по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, Комитетом по жилью и окружающей среде, а также Комитетом по вопросам имущества.

НE возглавит Комитет по вопросам образования и социальной политики.

ОС, помимо поста вице-мэра, получит также руководство Комитетом по развитию.

Как сообщалось, сегодня упомянутые политические силы продолжили переговоры о формировании коалиции.

Три поста вице-мэра были учреждены в октябре 2020 года, когда после выборов в Рижскую думу коалицию сформировал Мартиньш Стакис, в то время представлявший совместный список "За развитие/За!" и "Прогрессивных".

После того как Стакис утратил пост мэра, а Вилнис Кирсис (НE) стал председателем Рижской думы, новый состав коалиции упразднил один пост вице-мэра.

Ранее у мэра Риги Яниса Биркса (ТБ/ЛННК) также было три заместителя – Андрис Аргалис (ТП), Алмерс Лудвикс (ЛПП/ЛЦ) и Янис Диневич (ЛСДСП). В свою очередь, у мэра Риги Нила Ушакова был только один заместитель – Андрис Америкс (ЧСР).

Как сообщалось, на муниципальных выборах в Рижскую думу наибольшее число голосов – 18,17% – получила партия "Латвия прежде всего" (ЛПВ), что дало ей 13 из 60 депутатских мандатов. За "Прогрессивных" проголосовали 16,62% избирателей, партия получила 11 мандатов, за НО – 14,2%, что дало 10 мандатов, а партия действующего мэра Кирсиса НE получила 12,9% голосов и соответственно – девять мест в думе.

Список "Суверенной власти" и объединения "Молодолатыши" получил 12,13% голосов и восемь мандатов. В думу также прошли ещё две политические силы – партия "За стабильность", за которую проголосовали 6,94% избирателей, и ОС, получивший 6,29% голосов, что позволяет им получить соответственно пять и четыре мандата.

Инициативу формирования новой правящей коалиции взяли на себя "Прогрессивные", начав переговоры с НО, НE и ОС. Такая коалиция могла бы рассчитывать на 34 из 60 голосов.

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#выборы #рижская дума
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(6)
  • lg
    lo gos
    13-го июня

    они там будут групповуху устраивать

    12
    2
  • 13-го июня

    Если не ошибаюсь,то вся опозиция Ушакову и сам Кирсис кричал,что создание второго вицемера ненужно и тяжело ляжет на бюджет города,теперь сами делают по три вице мера .Последованные красавцы

    39
    2
  • JL
    Janina LV
    13-го июня

    Создать три должности, чтобы прикрыть амбиции — старый политический трюк. Как будто кто‑то верит, что они действительно будут работать в унисон, а не делиться портфелями и рейтингами. Как в старом анекдоте: "Мы друг друга любим… по очереди"

    30
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    13-го июня

    Какие мерзотные твари, ради удовлетворения своих мелочных амбиций готовы оставить малообеспеченных детей без бесплатной еды в школа, пенсионеров без бесплатного проезда и тп, потому что все деньги уйдут на зарплату этим раздувшимся клопам.

    39
    1
  • A
    Aleks
    13-го июня

    Цены растут?!Да вы фсе врёте,заявили новоизбранные мэр и его три зама,получив первую зарплату и отбив немерянное количество поклонов личному ребе. Мы купили лотерейный билет и нам подфартило!!!👅

    17
    1
  • ks
    kokorins sergejs
    13-го июня

    Каждому.по.тысяч7000.и.всё.у.нас.будет.хорошо.извините.у.них

    11
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