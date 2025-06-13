В Сейме куют кадры: требуется утвердить министра, генпрокурора и главу ЦИК

Парламенту осталось работать в рамках весенней сессии ровно неделю — уже 19-го состоится последнее перед Лиго пленарное заседание, после чего слуги народа уйдут на длительные летние каникулы.

Конечно, нельзя исключить, что, при необходимости, слуги народа соберутся на внеочередные пленарные заседания, но было бы логично, если бы депутаты успели на следующей неделе утвердить нового министра умной администрации и регионального развития.

Напомним, что нынешний министр Инга Берзиня («Новое Единство») подала в отставку в свете скандала с провалом процесса подсчета голосов на состоявшихся 7-го июня муниципальных выборах. Она еще доработает на своем посту до вторника, после чего, видимо, «Новому Единству» нужно будет озвучить приемника на этой должности.

По слухам, основным претендентом на освободившееся кресло является депутат Сейма Раймондс Чударс, который был многолетним мэром Саласпилса и специфику самоуправлений знает хорошо. Во втором правительстве Кариньша Чударс руководил новым министерством климата и энергетики, то есть имеет и опыт работы в правительстве.

Вероятно, уже ближе к осени парламентариям предстоит и утвердить нового председателя Центральной избирательной комиссии — нынешний председатель Кристина Саулите после опять-таки упомянутого провала с подсчетом голосов вчера написала заявление об отставке и Сейм тут же отозвал ее с должности.

Времени на поиск претендентов не столь много, ведь уже в октябре следующего года — парламентские выборы и Центризбиркому как можно быстрее нужен новый и, самое главное, профессиональный руководитель.

Видимо, уже после каникул Сейму предстоит и утвердить нового генпрокурора. Пока неизвестны даже претенденты — напомним, что на этой неделе совет по юстиции отклонил все три кандидатуры на очень важный государственный пост в судебной системе и теперь конкурс начнется по новой. Лишь после того, как совет по юстиции официально назовет претендента на должность генпрокурора Сейм сможет начать обсуждение этого кандидата.

Вчера на пленарном заседании депутаты утвердили и двух новых коллег — Майю Арманеву («Латвия на первом месте») и Селму Левренце («Прогрессивные»), которые заменили избранных в Рижскую думу Айнара Шлесерса и Майриту Лусе соответственно. На следующей неделе предстоит утвердить и мандаты тех, кто придет на смену также избранных в столичный муниципалитет Алексея Росликова и Мариса Спринджукса.