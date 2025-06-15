Президент посетит с рабочим визитом Финляндию

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня и в понедельник, 16 июня, будет находиться с рабочим визитом в Финляндии, сообщили агентству ЛЕТА в Канцелярии президента.

В финском городе Наантали Ринкевич встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом и примет участие в проводимых президентом Финляндии ежегодных переговорах по внешней политике и политике безопасности "Kultaranta Talks".

Вместе с президентами Финляндии и Эстонии Ринкевич примет участие в панельной дискуссии, на которой обсудит вопросы, связанные с европейской безопасностью и подготовкой к саммиту НАТО в Гааге, трансатлантические отношения, а также поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.