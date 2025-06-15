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Президент посетит с рабочим визитом Финляндию 1 335

Политика
Дата публикации: 15.06.2025
LETA
Президент посетит с рабочим визитом Финляндию
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня и в понедельник, 16 июня, будет находиться с рабочим визитом в Финляндии, сообщили агентству ЛЕТА в Канцелярии президента.

В финском городе Наантали Ринкевич встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом и примет участие в проводимых президентом Финляндии ежегодных переговорах по внешней политике и политике безопасности "Kultaranta Talks".

Вместе с президентами Финляндии и Эстонии Ринкевич примет участие в панельной дискуссии, на которой обсудит вопросы, связанные с европейской безопасностью и подготовкой к саммиту НАТО в Гааге, трансатлантические отношения, а также поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

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#визит #эдгар ринкевич
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(1)
  • A
    Aleks
    15-го июня

    Словосочетание,,панельная дискуссия,,как то резануло слух,хотя может и верно,: проститутки дискутируют на панели,а кому бы ещё продаться подороже...😀

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