Радикальнее Нацобъединения? К выборам создается партия «Восходящее солнце»

Япония тут не причем. До конца лета планируется создать партию «Восходящее солнце», основанную на принципах национализма и консерватизма, сообщил агентству LETA ее представитель Райвис Зелтитс, который ранее был генеральным секретарем Национального объединения.

Говоря об идеологическом направлении, Зелтитс подчеркнул, что организация будет ориентирована на практические действия и общественные инициативы. Ее деятельность будет основана на принципах национализма и консерватизма, которые будут реализованы через конкретные мероприятия, такие как уличные акции и общественные кампании. Параллельно будет разработана экономическая и социальная программа.Он отметил, что отличия от других партий, например, от Национального союза, будут проявляться скорее в действиях и подходах, чем в идеологических нюансах.

Зелтис подтвердил, что «Восходящее солнце» планирует участвовать в следующих выборах в Сейм, и ее главная цель — войти в парламент, чтобы иметь возможность осуществлять политическую власть. Дальнейшие шаги будут зависеть от результатов выборов.

Он также пояснил, что в настоящее время организация юридически действует как общество, но фактически уже функционирует как партия. Для получения официального статуса партии необходимо выполнить установленные законом требования – 200 учредителей, которые одновременно и в одном месте участвуют в учредительном собрании и подписывают соответствующие документы.

Эта процедура в Латвии сложная и негибкая, считает Зелтитс.

В то же время Зелтитс указал, что создание партии запланировано на конец августа 2025 года, чтобы сохранить запас времени перед выборами в Сейм в будущем октябре. Он выразил мнение, что это лето будет политически активным, и надежду, что люди будут готовы присоединиться, несмотря на сезон отпусков.

Архив агентства LETA свидетельствует, что до 2020 года Зелтитс был генеральным секретарем и членом правления Национального союза, а также руководителем молодежной организации партии.