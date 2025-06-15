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Радикальнее Нацобъединения? К выборам создается партия «Восходящее солнце» 9 1048

Политика
Дата публикации: 15.06.2025
LETA
Радикальнее Нацобъединения? К выборам создается партия «Восходящее солнце»

Япония тут не причем. До конца лета планируется создать партию «Восходящее солнце», основанную на принципах национализма и консерватизма, сообщил агентству LETA ее представитель Райвис Зелтитс, который ранее был генеральным секретарем Национального объединения.

Говоря об идеологическом направлении, Зелтитс подчеркнул, что организация будет ориентирована на практические действия и общественные инициативы. Ее деятельность будет основана на принципах национализма и консерватизма, которые будут реализованы через конкретные мероприятия, такие как уличные акции и общественные кампании. Параллельно будет разработана экономическая и социальная программа.Он отметил, что отличия от других партий, например, от Национального союза, будут проявляться скорее в действиях и подходах, чем в идеологических нюансах.

Зелтис подтвердил, что «Восходящее солнце» планирует участвовать в следующих выборах в Сейм, и ее главная цель — войти в парламент, чтобы иметь возможность осуществлять политическую власть. Дальнейшие шаги будут зависеть от результатов выборов.

Он также пояснил, что в настоящее время организация юридически действует как общество, но фактически уже функционирует как партия. Для получения официального статуса партии необходимо выполнить установленные законом требования – 200 учредителей, которые одновременно и в одном месте участвуют в учредительном собрании и подписывают соответствующие документы.

Эта процедура в Латвии сложная и негибкая, считает Зелтитс.

В то же время Зелтитс указал, что создание партии запланировано на конец августа 2025 года, чтобы сохранить запас времени перед выборами в Сейм в будущем октябре. Он выразил мнение, что это лето будет политически активным, и надежду, что люди будут готовы присоединиться, несмотря на сезон отпусков.

Архив агентства LETA свидетельствует, что до 2020 года Зелтитс был генеральным секретарем и членом правления Национального союза, а также руководителем молодежной организации партии.

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#выборы #политики
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(9)
  • A
    Aleks
    15-го июня

    Шлессерс все хочет объединить латышей и русских и это правильно,потому что только совместно можно построить процветающую страну. И не надо изобретать велосипед,а просто обратить внимание на Израиль,где между русскими и латышами нет никаких тёрок и вечной боли с траурными флагами. Немцы ,казахи,латыши ,русские и т.д.и т п.-все работают на благо страны... Что и кто мешает это сделать в Латвии?!👽

    26
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    16-го июня

    Немцы ,казахи,латыши ,русские и т.д.и т п.-все работают на благо страны... - Всё правильно, ибо работают они на благо своей страны Израиля и все они израилитяне. У их там нет разделения на граждан и неграждан, потому и работают так активно, с душой.

    4
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го июня

    Какие миллионы на улицах? Они двести (ДВЕСТИ) учредителей не могут собрать одновременно в одном месте и Зелтитс блеет о сознательности. Он просто хочет собрать партию, партии полагается госфинансирование. Потом он мечтает получить 5%, пролезть в Сейм и получать зарплату и откаты. Всё. Это весь план.

    53
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го июня

    Списки на высылку и прочие карательные мероприятия сами составляете? Дерзайте, нац... ики. Родина обеспечит вас рытьём каналов и чисткой канализации. А, и еще кастрированием - чтобы такие больше не размножались...

    39
    1
  • A
    Aleks
    15-го июня

    У меня много знакомых латышей,которые совсем не против русских,так что не надо ля-ля.Если вас,третью силу,изгонят из страны,что было не раз,то будет ничуть не хуже.

    26
    1
  • A
    Aleks
    15-го июня

    Здоровый национализм(не путать с нацизмом)- это совсем не плохо,хотя я понимаю некоторых людей,которым сейчас стало плохо)),ведь это ж будет конец их лафе в Латвии,если партия действительно соберёт националистов ,а не как НО,которое давно не национальное объединение и продажное с потрохами. Второе:А может это национальное объединение,чувствуя свою кончину после коитуса с радужными,решили создать другую партию и подстраховаться. Там видно будет.В По́льше власть прислушивается к националистам,которые как то раз миллионным составом вышли в Варшаве с такими плакатами ,за какие у нас в Латвии тут же привлекут,но там,наоборот,все стало лучше,потому как люди в правительстве поняли,что так борзеть не надо-плохо закончится ,в первую очередь,для них.

    15
    16
  • Ч
    Чангл
    Aleks
    15-го июня

    Опять таблетки забыл принять? Тут титульные только против русских. Их вообще не интересует образование, медицина и тем более экономика.

    37
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    15-го июня

    Здоровый национализм -- это развитие своей нации, а не попытки уничтожение других. Странные латыши конечно, образование не надо, здравоохранение не надо, размножаться не надо, но крику о языке и дискриминации других просто нон-стоп. Просто за бабло готовы на все! Странные, очень странные...

    32
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    15-го июня

    Ничего особо странного, так распорядилась мать-природа.

    15
    1
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