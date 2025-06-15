Шлесерс сегодня митингует в центре Риги за непризнание результатов выборов

В самоуправление Риги официально подано уведомление о проведении митинга, на котором планируется выразить мнение жителей против "непрозрачных, нечестных и, возможно, сфальсифицированных муниципальных выборов в Риге". Митинг должен начаться в 15.00 возле памятника Свободы. Ожидается участие около 100 человек.

Заявка на проведение собрания была рассмотрена в установленном законом порядке, и у самоуправления нет информации, которая бы стала основанием для ограничительных действий.

Как сообщалось ранее, партия LPV, победившая на выборах в Рижскую думу, но не попавшая по итогам в коалицию, оспорила их результаты. Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года в субботу и в ночь на воскресенье сопровождался техническими проблемами, однако все голоса были подсчитаны к воскресенью, и результаты выборов утверждены.

На муниципальных выборах в Рижскую думу больше всего голосов получила партия LPV. Тем не менее, соглашение о формировании коалиции заключили другие политические силы — "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и Объединенный список.