Baltijas balss logotype

Шлесерс требует отставки правительства Силини. Будет еще одна акция протеста 4 1235

Политика
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
Шлесерс требует отставки правительства Силини. Будет еще одна акция протеста

"Латвия на первом месте" будет через суд добиваться перевыборов или повторного подсчета голосов.

Сегодня возле памятника Свободы партия "Латвия на первом месте" провела акцию протеста против "украденных выборов". Вместо заявленных 100 участников у памятника собралось в 3-4 раза больше людей.

Выступая с импровизированной трибуны, Айнарс Шлесерс заявил, что партия не признает результаты выборов, поскольку подсчет голосов сопровождался многочисленными "техническими" сбоями, отсутствовали наблюдатели и имели место другие нарушения. Он потребовал отставки правительства.

Если этого не произойдет, то уже 28-го июня состоится новая акция протеста.

Читайте нас также:
#акции протеста #шлесерс
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
26
4
0
0
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    16-го июня

    В отставку фашистское правительство арестовавшее Росликова!

    1
    1
  • З
    Злой
    15-го июня

    На выходных был в Латгалии, какие хорошие люди, какое вежливое обслуживание в магазинах на 2- х ,языках, нет перекошенных злобой этих поганых лиц наци..ков, я побывал как в другой стране, более цивилизованной чем страна Рига.

    48
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го июня

    Может быть после окончания голосования следовало выставить наблюдателей за подсчётом голосов, а не пьянствовать, прыгать и радоваться в своём предвыборном штабе? Возможно тогда и результат был бы другой, ведь выборы выигрывают не те, кто голосует, а те кто голоса считает!

    47
    5
  • A
    Aleks
    15-го июня

    Хоть и лишён права голоса гос-ом Левитом,все равно поддерживаю Шлессерса.У нашего поколения хоть была какая то идеология и интернационализм был на первом месте и похрен,кто ты:русский,латыш,еврей или ещё кто-главное,чтоб человек был хороший.

    77
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 736
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 278
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 296
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 215

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 22
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 60
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 66
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 85
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 109
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 75
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 22
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 60
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 66

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео