Шлесерс требует отставки правительства Силини. Будет еще одна акция протеста

"Латвия на первом месте" будет через суд добиваться перевыборов или повторного подсчета голосов.

Сегодня возле памятника Свободы партия "Латвия на первом месте" провела акцию протеста против "украденных выборов". Вместо заявленных 100 участников у памятника собралось в 3-4 раза больше людей.

Выступая с импровизированной трибуны, Айнарс Шлесерс заявил, что партия не признает результаты выборов, поскольку подсчет голосов сопровождался многочисленными "техническими" сбоями, отсутствовали наблюдатели и имели место другие нарушения. Он потребовал отставки правительства.

Если этого не произойдет, то уже 28-го июня состоится новая акция протеста.