Baltijas balss logotype

Только зарплата еще одного вице-мэра обойдется Риге более 64 000 евро в год 1 530

Политика
Дата публикации: 15.06.2025
LETA
Только зарплата еще одного вице-мэра обойдется Риге более 64 000 евро в год
ФОТО: Виталий Вавилкин

Создание еще одной должности вице-мэра может обойтись Рижскому самоуправлению в сумму свыше 64 000 евро в год.

Как свидетельствует опубликованная на сайте самоуправления информация об оплате труда, нынешние заместители мэра получают зарплату в размере 5346 евро в месяц. Таким образом, в год на оплату труда каждого требуется 64 000 евро.

Причем это только зарплата самого вице-мэра, не считая работников бюро. А значит, общие расходы, которые придется покрывать самоуправлению, будут зависеть и от того, сколько работников будет в бюро у третьего вице-мэра.

У нынешнего заместителя председателя думы Линды Озолы ("Код для Риги") в бюро два работника, а у Эдварда Ратниекса (Нацобъединение) - четыре. Зарплата работников бюро не опубликована в доступном на сайте самоуправления списке зарплат.

Как сообщалось, коалиция Рижской думы, сформированная партией "Прогрессивные", Национальным объединением, "Новым Единством" и Объединенным списком, договорилась о создании третьего поста вице-мэра в Рижской думе, установив, что у "Прогрессивных" будет должность мэра, а у остальных политических сил - по одной должности вице-мэра.

По словам Виестурса Клейнбергса ("Прогрессивные"), достигнутое соглашение предусматривает, что "Прогрессивные" будут возглавлять комитет по финансовым и административным делам, а также комитет по делам транспорта и сообщения.

Национальное объединение возглавит комитет по безопасности, общественному порядку и предотвращению коррупции, комитет по жилью и окружающей среде и комитет городского имущества.

"Новое Единство" возглавит комитет по образованию и социальным вопросам, а Объединенный список - комитет городского развития.

Три должности вице-мэров в Рижской думе были созданы в октябре 2020 года, когда коалицию сформировал Мартиньш Стакис, представлявший на выборах в Рижскую думу объединенный список "Для развития/За!"" и "Прогрессивных".

После того как Стакис потерял пост мэра, а председателем Рижской думы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), новая коалиция упразднила одну должность вице-мэра.

На следующей неделе переговоры партий о совместной работе в думе продолжатся.

Читайте нас также:
#рижская дума #коалиция #зарплата
3
0
0
0
0
10

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    15-го июня

    Дочь латышского народа Штейнбука же сказала как то,что Латвия в клубе богатейших стран,поэтому что нам ,богатым,64 тыс евро сюда,пару миллионов -туда.

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 736
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 278
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 296
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 215

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 22
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 60
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 66
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 85
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 109
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 75
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 22
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 60
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 66

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео