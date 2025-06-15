Только зарплата еще одного вице-мэра обойдется Риге более 64 000 евро в год

Создание еще одной должности вице-мэра может обойтись Рижскому самоуправлению в сумму свыше 64 000 евро в год.

Как свидетельствует опубликованная на сайте самоуправления информация об оплате труда, нынешние заместители мэра получают зарплату в размере 5346 евро в месяц. Таким образом, в год на оплату труда каждого требуется 64 000 евро.

Причем это только зарплата самого вице-мэра, не считая работников бюро. А значит, общие расходы, которые придется покрывать самоуправлению, будут зависеть и от того, сколько работников будет в бюро у третьего вице-мэра.

У нынешнего заместителя председателя думы Линды Озолы ("Код для Риги") в бюро два работника, а у Эдварда Ратниекса (Нацобъединение) - четыре. Зарплата работников бюро не опубликована в доступном на сайте самоуправления списке зарплат.

Как сообщалось, коалиция Рижской думы, сформированная партией "Прогрессивные", Национальным объединением, "Новым Единством" и Объединенным списком, договорилась о создании третьего поста вице-мэра в Рижской думе, установив, что у "Прогрессивных" будет должность мэра, а у остальных политических сил - по одной должности вице-мэра.

По словам Виестурса Клейнбергса ("Прогрессивные"), достигнутое соглашение предусматривает, что "Прогрессивные" будут возглавлять комитет по финансовым и административным делам, а также комитет по делам транспорта и сообщения.

Национальное объединение возглавит комитет по безопасности, общественному порядку и предотвращению коррупции, комитет по жилью и окружающей среде и комитет городского имущества.

"Новое Единство" возглавит комитет по образованию и социальным вопросам, а Объединенный список - комитет городского развития.

Три должности вице-мэров в Рижской думе были созданы в октябре 2020 года, когда коалицию сформировал Мартиньш Стакис, представлявший на выборах в Рижскую думу объединенный список "Для развития/За!"" и "Прогрессивных".

После того как Стакис потерял пост мэра, а председателем Рижской думы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), новая коалиция упразднила одну должность вице-мэра.

На следующей неделе переговоры партий о совместной работе в думе продолжатся.