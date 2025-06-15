Тысячам жителей Риги просто нравится, что их трахают - Pietiek

Причем за их же деньги. Это извращение подсмотрел Гунтарс Витолс на сайте Pietiek.com.

Я хотел раскрыть закулисье своей личной жизни. До сих пор у меня не было никаких нестандартных наклонностей, но в жизни все бывает впервые. Под впечатлением выборов что-то изменилось, услуга заинтересовала!

«Строгая госпожа» — это форма человеческого взаимодействия, при которой за твои собственные деньги другой человек бьет тебя, унижает и делает что хочет, где хочет и почему - не знает.

Эта услуга предоставляется частным образом, но у некоторых нет проблем делать это совершенно открыто. Привкус вуайеризма.

Публично это происходит в политическом пространстве. Допустим, есть какая-то партия, любая. И избиратель голосует за близкую ему тему — для одних это бесконечная история успеха, другие хотят столбиков, третьи — парковку.

Но в списках каждой партии есть кандидаты, которых избиратель оценивает плюсами и минусами. Неприятных вычеркивает, приятных поднимает вверх. Самые приятные поднимаются на вершину рейтинга. Поговорим о них.

Например, глава Комитета по развитию Риги от партии «Единство» Андерсоне. В качестве одного из главных достижений в кампании она сама подчеркнула, что за четыре года ничего не сделала. Она подтвердила это заявлением, что за эти годы придумала заменить мусорные баки и что нужно еще четыре, чтобы думать дальше (мусорные баки еще не установлены). Она сама подчеркнула невыполненное, акцентировав главное.

Никто не устраивает бал из-за покупки новых мусорных баков. Бал устраивают, когда супруг ушел покупать мусорный бак, а по дороге проиграл в азартные игры все сбережения на покупку дома. Тогда-то и устраивают бал. Результатом будет больница или, по крайней мере, развод и раздел имущества с участием злобных адвокатов. В этом смысле можно похвалить госпожу Андерсон — повод для вечеринки был, не установленные мусорные баки оказались куплены за золотые монеты, и, как всегда, неизвестно, где они остались.

Ну и за такой набор кандидатка получила голубые тысячи из денег налогоплательщиков.

И что вы думаете? Г-жа Андерсоне была избрана снова. Избрана как? Благодаря 2400 плюсам, значит, соответствующие избиратели знали и особо оценили. Служение народу. Без этих плюсов она бы и близко не была избрана.

По сути, голосовали за работу суровой госпожи. Ты платишь за то, что тебя преследуют в садомазохистском формате.

Подобный случай был с Линдой Озолой, которая отвечала за бомбоубежища. Был большой скандал, было объявлено, что они доступны, но потом оказалось, что их на самом деле нет, вместо объявленных тысяч мест, в лучшем случае, на каком-то более-менее пригодном помещении висела табличка. Осмотреть помещения было невозможно, так как местонахождение ключей было объявлено государственной тайной. Что касается перспектив эвакуации, Линда сказала, что были рассчитаны автобусы (бухгалтер Рижского транспортного агентства прислала таблицу в Excel), которые будут возить людей туда-сюда, но вряд ли они вообще будут ходить. За услуги этой суровой дамы – 3000 плюсов.

Просьба откликнуться тем, кто поставил эти плюсы, и объяснить прелесть этой услуги. Я не имею в виду родственников, друзей, коллег, которые имеют более полное представление об этих хороших людях, а тех, кто оценил такую работу депутатов, голосуя исключительно на основе информации, доступной в публичном пространстве. Их собственной рекламы. Тысячи плюсов не появляются из круга друзей и знакомых.

И в конце концов, не важно, что предлагают политические силы, какую позицию они занимают, которая симпатична избирателям, а важно то, что нам просто нравится, что нас трахают. Это объяснило бы всю нашу историю успеха.