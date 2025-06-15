Baltijas balss logotype

Тысячам жителей Риги просто нравится, что их трахают - Pietiek 1 3025

Политика
Дата публикации: 15.06.2025
pietiek.com
Тысячам жителей Риги просто нравится, что их трахают - Pietiek
ФОТО: LETA

Причем за их же деньги. Это извращение подсмотрел Гунтарс Витолс на сайте Pietiek.com.

Я хотел раскрыть закулисье своей личной жизни. До сих пор у меня не было никаких нестандартных наклонностей, но в жизни все бывает впервые. Под впечатлением выборов что-то изменилось, услуга заинтересовала!

«Строгая госпожа» — это форма человеческого взаимодействия, при которой за твои собственные деньги другой человек бьет тебя, унижает и делает что хочет, где хочет и почему - не знает.

Эта услуга предоставляется частным образом, но у некоторых нет проблем делать это совершенно открыто. Привкус вуайеризма.

Публично это происходит в политическом пространстве. Допустим, есть какая-то партия, любая. И избиратель голосует за близкую ему тему — для одних это бесконечная история успеха, другие хотят столбиков, третьи — парковку.

Но в списках каждой партии есть кандидаты, которых избиратель оценивает плюсами и минусами. Неприятных вычеркивает, приятных поднимает вверх. Самые приятные поднимаются на вершину рейтинга. Поговорим о них.

Например, глава Комитета по развитию Риги от партии «Единство» Андерсоне. В качестве одного из главных достижений в кампании она сама подчеркнула, что за четыре года ничего не сделала. Она подтвердила это заявлением, что за эти годы придумала заменить мусорные баки и что нужно еще четыре, чтобы думать дальше (мусорные баки еще не установлены). Она сама подчеркнула невыполненное, акцентировав главное.

Никто не устраивает бал из-за покупки новых мусорных баков. Бал устраивают, когда супруг ушел покупать мусорный бак, а по дороге проиграл в азартные игры все сбережения на покупку дома. Тогда-то и устраивают бал. Результатом будет больница или, по крайней мере, развод и раздел имущества с участием злобных адвокатов. В этом смысле можно похвалить госпожу Андерсон — повод для вечеринки был, не установленные мусорные баки оказались куплены за золотые монеты, и, как всегда, неизвестно, где они остались.

Ну и за такой набор кандидатка получила голубые тысячи из денег налогоплательщиков.

И что вы думаете? Г-жа Андерсоне была избрана снова. Избрана как? Благодаря 2400 плюсам, значит, соответствующие избиратели знали и особо оценили. Служение народу. Без этих плюсов она бы и близко не была избрана.

По сути, голосовали за работу суровой госпожи. Ты платишь за то, что тебя преследуют в садомазохистском формате.

Подобный случай был с Линдой Озолой, которая отвечала за бомбоубежища. Был большой скандал, было объявлено, что они доступны, но потом оказалось, что их на самом деле нет, вместо объявленных тысяч мест, в лучшем случае, на каком-то более-менее пригодном помещении висела табличка. Осмотреть помещения было невозможно, так как местонахождение ключей было объявлено государственной тайной. Что касается перспектив эвакуации, Линда сказала, что были рассчитаны автобусы (бухгалтер Рижского транспортного агентства прислала таблицу в Excel), которые будут возить людей туда-сюда, но вряд ли они вообще будут ходить. За услуги этой суровой дамы – 3000 плюсов.

Просьба откликнуться тем, кто поставил эти плюсы, и объяснить прелесть этой услуги. Я не имею в виду родственников, друзей, коллег, которые имеют более полное представление об этих хороших людях, а тех, кто оценил такую работу депутатов, голосуя исключительно на основе информации, доступной в публичном пространстве. Их собственной рекламы. Тысячи плюсов не появляются из круга друзей и знакомых.

И в конце концов, не важно, что предлагают политические силы, какую позицию они занимают, которая симпатична избирателям, а важно то, что нам просто нравится, что нас трахают. Это объяснило бы всю нашу историю успеха.

Читайте нас также:
#выборы #мнения
34
0
0
1
1
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    15-го июня

    В Латвии этот феномен объясняется просто. В стране 200 тыс.чиновников,что в 5 раз больше чем в Эстонии,которые патриотами Латвии считаются на словах,а на деле считают только деньги,поэтому набрать 3000 голосов-раз плюнуть. И пока эта система будет существовать,то трахать будут нас не потому,что кто то там голосовал за Алдермане,а потому что это система ,созданная ещё в 90-е на перспективу постоянного нахождения у власти чужих нашей стране людей. Ведь и институт неграждан был создан ,,юристом,,Левитом для исключения тысяч людей из общественной жизни. Все продумано.И пока будет существовать такое кол во чиновников,то ничего не поменяется.Увы.Они хотят жрать и сладко спать за налоги простых граждан и находятся давно по другую сторону баррикад,а будет в стране совсем плохо,то они люди мира-кто куда.

    66
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 736
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 278
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 296
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 215

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 22
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 60
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 66
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 85
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 109
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 75
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 22
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 60
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 66

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео