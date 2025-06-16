Есть кандидат на пост министра умного управления и регионального развития

Партия "Новое Единство" выдвинула депутата Сейма, бывшего министра климата и энергетики Раймонда Чударса на пост министра умного управления и регионального развития, сообщила премьер-министр Эвика Силиня, передаёт LETA.

«На пост министра умного управления и регионального развития предлагаю выдвинутого "Новым Единством" кандидата в министры Раймонда Чударса», — объявила она в соцсети X.

Премьер-министр также отметила, что Чударс имеет опыт работы в самоуправлении как многолетний мэр Саласпилса. Он работал как министр, так и депутат, и хорошо знаком с областью компетенции Министерства охраны среды и регионального развития.

Силиня и Чударс договорились о приоритетах — развитии цифровых технологий и искусственного интеллекта, анализе избирательного процесса и подготовке к выборам в Сейм, укреплении восточной приграничной зоны и развитии регионов.

Согласно архиву агентства LETA, Чударс родился в 1974 году. В 1996 году он получил степень юриста в Латвийском университете. С 2002 по 2009 год работал практикующим адвокатом.

В 2001 году Чударс был избран в Саласпилсскую думу от списка Латвийского союза крестьян, в 2005 году — от партии "Новое время".

В 2009 году он вновь был избран в Саласпилсскую краевую думу от совместного списка "Новое время" и "Тевземей ун Бривибай" и занял пост председателя краевой думы.

В Саласпилсской думе Чударс переизбирался по списку "Единства" в 2013, 2017 и 2021 годах, занимая пост председателя думы с 2009 по 2022 год.

В декабре 2022 года Сейм утвердил второе правительство под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство), в котором Чударс занимал пост министра климата и энергетики.

Как уже сообщалось, после проблем на муниципальных выборах и взяв на себя политическую ответственность, с поста министра умного управления и регионального развития ушла Инга Берзиня.