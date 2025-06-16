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Общество критически оценивает первые сто дней работы новых министров 0 341

Политика
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Общество критически оценивает первые сто дней работы новых министров
ФОТО: LETA

Прошло 100 дней с тех пор, как в правительстве Эвики Силини начали работу три новых министра. Опрос показал, как общество оценивает их деятельность в этот начальный период, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

15 июня исполнилось 100 дней с момента вступления в должности министра образования и науки Даце Мелбарде, министра благосостояния Рейниса Узулниекса и министра сообщения Атиса Швинки.

Средняя оценка работы Даце Мелбарде среди жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет составила 3,8 балла. Относительно высокую оценку (7–10 баллов) дали 13% респондентов, среднюю (5–6 баллов) – 15%, а низкую (1–4 балла) – 41% опрошенных.

13% заявили, что не знают такого министра, а около пятой части (18%) не дали конкретной оценки.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс получил среднюю оценку 3,6 балла. 9% респондентов оценили его деятельность на 7–10 баллов, 14% – на 5–6 баллов, а 38% – на 1–4 балла.

20% опрошенных сообщили, что не знают такого министра, а 19% не дали конкретного ответа.

Министр сообщения Атис Швинка получил наименьшую среднюю оценку – 3,5 балла. 8% респондентов поставили ему высокую оценку, 15% – среднюю, а 40% – низкую.

20% опрошенных также заявили, что не знают такого министра, а 17% не смогли дать оценку.

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#кабинет министров
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