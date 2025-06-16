Россия должна пожилым жителям Латвии уже 7 млн евро — госагентство ЛР

Из Москвы не получено финансирование на выплату российских пенсий жителям Латвии и за второй квартал этого года.

Пенсионный и социальный страховой фонд Российской Федерации (Российский фонд) по-прежнему не перевёл средства для получателей российских пенсий в Латвии.

Таким образом, латвийское Государственное агентство социального страхования (ГАСС) не может выплатить пенсии Российской Федерации (РФ) за второй квартал 2025 года, сообщили bb.lv в ГАСС.

Там отметили, что необходимые средства для выплаты пенсий должны были поступить в мае. Но не поступили.

Как сообщалось, Российский фонд также не перевёл финансирование на выплату пенсий за первый квартал этого года. В обоих случаях ГАСС не получило и обновлённого списка получателей пенсий от Российского фонда.

По оценкам ГАСС, для выплаты пенсий РФ за первую половину 2025 года необходимо около 7 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, 9 апреля Российский фонд перечислил средства в размере 21 369,36 евро, которые были выплачены девяти лицам в соответствии с представленным списком.

ГАСС выплачивает пенсии РФ лицам, проживающим в Латвии, которым пенсии были назначены в соответствии с договором о сотрудничестве в области социального обеспечения между Латвийской Республикой и Российской Федерацией.

Договор действует с 19 января 2011 года. В четвёртом квартале 2024 года через ГАСС были выплачены последние пенсии РФ 9,7 тыс. человек на сумму около 3,5 млн евро.