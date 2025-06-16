Baltijas balss logotype

Россия должна пожилым жителям Латвии уже 7 млн евро — госагентство ЛР 2 1546

Политика
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Россия должна пожилым жителям Латвии уже 7 млн евро — госагентство ЛР
ФОТО: dreamstime

Из Москвы не получено финансирование на выплату российских пенсий жителям Латвии и за второй квартал этого года.

Пенсионный и социальный страховой фонд Российской Федерации (Российский фонд) по-прежнему не перевёл средства для получателей российских пенсий в Латвии.

Таким образом, латвийское Государственное агентство социального страхования (ГАСС) не может выплатить пенсии Российской Федерации (РФ) за второй квартал 2025 года, сообщили bb.lv в ГАСС.

Там отметили, что необходимые средства для выплаты пенсий должны были поступить в мае. Но не поступили.

Как сообщалось, Российский фонд также не перевёл финансирование на выплату пенсий за первый квартал этого года. В обоих случаях ГАСС не получило и обновлённого списка получателей пенсий от Российского фонда.

По оценкам ГАСС, для выплаты пенсий РФ за первую половину 2025 года необходимо около 7 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, 9 апреля Российский фонд перечислил средства в размере 21 369,36 евро, которые были выплачены девяти лицам в соответствии с представленным списком.

ГАСС выплачивает пенсии РФ лицам, проживающим в Латвии, которым пенсии были назначены в соответствии с договором о сотрудничестве в области социального обеспечения между Латвийской Республикой и Российской Федерацией.

Договор действует с 19 января 2011 года. В четвёртом квартале 2024 года через ГАСС были выплачены последние пенсии РФ 9,7 тыс. человек на сумму около 3,5 млн евро.

Читайте нас также:
#пенсионеры #пенсии #гражданство россии
5
6
0
4
0
5

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    16-го июня

    Перевел 587 млн рубле в евро и получилась практически таже сумма в 7 млн евро. Какая то магическая цифра для российского правительства в лице Мишеля Йордана.

    4
    17
  • A
    Aleks
    16-го июня

    Россия не выплачивала бюджетникам организации,,Вода Донбасса,,а это ж уже российская территория,накопив 587 млн рублей долга,а вы хотите,чтобы Россия на чужую территорию вовремя выплатила?! Притом там такие же жадные в правительстве как во многих правительствах.Это ж надо отдать уже почти свои...

    7
    22

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 777
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 283
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 308
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 221

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 1 44
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 59
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 111
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 107
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 123
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 143
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 1 44
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 59
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 111

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео