Сейм получил заявление Янсонса об отставке с поста омбудсмена

Согласно закону, Сейм освобождает омбудсмена от должности, если он уходит по собственному желанию, письменно уведомив об этом Сейм.

Как сообщалось ранее, Янсонc не видит возможности продолжать исполнять обязанности и решил подать заявление об отставке.

Когда стало известно, что фракции Сейма договорились собирать подписи за его отстранение, Янсонc заявил агентству LETA, что в данной ситуации уходить было бы "совершенно глупо", сказав: "пусть политики доведут дело до конца".

Однако позже он признал в разговоре с агентством LETA, что больше не видит возможности продолжать работу, поскольку 38 депутатов Сейма подписали письмо с призывом его отозвать. Кроме того, вотум недоверия ему выразило и Бюро омбудсмена.

"Я созревал для этого решения. [...] Ждать четверга было бы бессмысленно. До понедельника подам заявление об отставке и с понедельника откажусь от должности, потому что омбудсмен может также единолично объявить о таком решении, и это даже не требует отдельного решения", - сказал Янсонc.

Срок полномочий Янсонcа на посту омбудсмена истекал бы в марте следующего года.

Как ранее писала LETA, из-за отсутствия Янсонcа на заседании Сейма не был рассмотрен ежегодный отчет омбудсмена, что вызвало вопросы относительно причин его неявки. Ситуацию усугубил тот факт, что это не первый случай, когда Янсонс не появлялся на заседаниях, в том числе не посещал заседания парламентских комиссий.

Также в публичном пространстве появилась информация о том, что Янсонс часто не появляется на работе и не исполняет служебные обязанности из-за проблем с употреблением алкоголя.

В передаче Latvijas Televīzija "Šodienas jautājums" в четверг Янсонс выразил мнение, что его, скорее всего, "снимут" с должности. Он также сказал, что в прошлом году у него были "более или менее профессионально хорошие отношения" с его единственной заместительницей Инетой Пиляне, которую он тогда поощрял выдвигаться на пост правозащитника в будущем. Он признал, что в настоящее время отношения между ними "безусловно напряжённые".

Янсонс признал, что в коллективе Бюро омбудсмена состоялся разговор о его возможной зависимости. На вопрос, есть ли у него такая зависимость, он это отрицал. На вопрос, почему сотрудники бюро заговорили с ним об этом, он сказал:

"Видите ли, люди могут забываться. При хороших зарплатах, при хороших условиях труда, при хорошей страховке. (...) Очень хорошая, конкурентоспособная оплата труда. (...) Создана гибкая и эффективная структура с точки зрения хорошего управления. Обеспечены социальные и материальные условия. Так что, ну, люди забываются. Я четырнадцатый год на этой должности".

На вопрос, почему сотрудники бюро так поступают по отношению к нему, Янсонс сказал, что можно делать разные предположения и спекулировать, но призвал задать этот вопрос им самим.