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Силиня хочет, чтобы министры пришли и рассказали, где взять 150 млн евро 4 779

Политика
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Силиня хочет, чтобы министры пришли и рассказали, где взять 150 млн евро

Премьер-министр Эвика Силиня призывала министерства проявлять инициативу и предлагать как сэкономить миллионы евро.

Силиня заявила агентству ЛЕТА, что ее соратник по партии министр финансов Арвил Ашераденс обязан перераспределить бюджетные средства.

Она подчеркнула, что ожидает от министра конкретного предложения, с которым он должен будет прийти на заседание правительства.

По её словам, первый этап переговоров уже завершён, и сейчас продолжается второй — ведётся активная работа с несколькими министерствами с целью найти 150 миллионов евро.

Силиня призналась, что это непростой вопрос, и подчеркнула, что от министра финансов ожидается полное участие.

Одновременно она призвала и сами министерства быть проактивными и выдвигать свои предложения по возможной экономии. По её мнению, такой подход позволит найти более сбалансированное решение, так как навязанные извне инициативы не всегда воспринимаются положительно.

Премьер выразила надежду, что министры выступят со своими инициативами.

Очевидно, пока министерства не горят желанием самостоятельно урезать свои бюджеты.

Напомним, что в течение июня Министерство финансов должно подготовить предложения по сокращению государственных расходов как минимум на 150 миллионов евро, чтобы найти деньги на военные расходы, образование и улучшение печальной демографической ситуации в Латвии.

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#бюджет
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(4)
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го июня

    Можно ли дать другому то, чего сам не имеешь?

    "Арвид Ашераденс обязан перераспределить бюджетные средства..."

    Можно ли распределить бюджетные средства, если их нет?

    6
    2
  • A
    Aleks
    16-го июня

    Раньше,чтобы занять высокий пост в стране или в ЕС ,в Брюсселе,ты должен был закончить Стенфорд или Гарвард,пройти обучение в закрытом кибуце Израиля и только потом тебя двигают по служебной лестнице.Как Борреля,например. Не отнимет,умный мужик,но сейчас эра Ляйнен ,Каллас и Силини. Или ресурсы закончились,или такие сейчас в моде...(((

    36
    3
  • З
    Злой
    16-го июня

    А я хочу порноролик

    21
    2
  • A
    Aleks
    16-го июня

    В полнолуние надо показать денюжку луне и сказать -Месяц,дружочек,наполни кошелечек. Министр Ашераденс,а других предложений у вас нет?👅

    29
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