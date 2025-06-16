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Стало известно кто может возглавить латвийский ЦИК 1 361

Политика
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Стало известно кто может возглавить латвийский ЦИК
ФОТО: LETA

На пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) правящая коалиция решила выдвинуть главу Рижской избирательной комиссии Мариса Звиедриса, рассказал агентству ЛЕТА руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц.

Он отметил, что и в коалиции, и в парламенте в целом царило единство в понимании того, что на пост главы ЦИК должен быть выдвинут человек с практическим опытом организации выборов.

"Это означает, что кандидат должен иметь опыт избирательного процесса с организационной стороны: уметь считать голоса, организовывать работу избирательных участков и обеспечивать ход процесса", - подчеркнул Юревиц.

Учитывая то, что кандидат должен быть готов начать работу немедленно, поскольку через год с небольшим состоятся выборы в Сейм, коалиционные фракции, а также часть оппозиции готовы выдвинуть и поддержать такого кандидата, подчеркнул Юревиц.

Депутаты Сейма примут решение об утверждении нового председателя ЦИК на посту на заседании в четверг, 19 июня.

Как сообщалось, нового руководителя ЦИК предстоит выбрать в связи с тем, что в отставку подала ее предыдущая глава Кристине Саулите, взяв на себя ответственность за технические сбои во время выборов.

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#сейм латвии
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го июня

    НА ФОТО

    Вячеслав Мясников из "Уральские пельмени"!

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