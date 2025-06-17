Машины предназначены для вооружения еще одного батальона Национальных вооруженных сил (НВС).

Министерство обороны намерено перевооружить новыми пехотными машинами всю механизированную пехотную бригаду сухопутных войск. В начале года Латвия уже заключила с испанской компанией "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договор на поставку НВС 42 машин ASCOD общей стоимостью 373 млн евро.

Согласно договору, эти машины должны быть поставлены в течение трех лет, при этом первые Латвия получит уже в следующем году. Договор также предусматривал возможность заказать дополнительную партию машин.

Согласно договору, участие латвийской промышленности в поставках боевых машин составит 30%. Договор с "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" заключило латвийское предприятие "Defence Partnership Latvia", и весной следующего года в Валмиере планируется начать сборку боевых машин. В стратегическом сотрудничестве с "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" также будут участвовать такие местные предприятия, как "Belss", "Latvijas mobilais telefons", "East Metal", "Teters", "RK Metāls", "Lanos", "Tilde", "SFM Latvia" и другие.

В 2023 году оборот "Defence Partnership Latvia" составил 1,31 млн евро, прибыль - 297 тыс. евро. Совладельцами предприятия являются ООО "Patria Latvia" (70,03%), принадлежащее зарегистрированной в Финляндии "Patria ISP", и ООО "Unitruck" (29,97%), принадлежащее Нормунду Дрилевскису.