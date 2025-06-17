Деньги есть: Латвия закупит еще 42 боевые машины

Политика
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Деньги есть: Латвия закупит еще 42 боевые машины
ФОТО: Youtube

Латвия закупит еще 42 боевые машины пехоты ASCOD, сообщил журналистам во вторник министр обороны Андрис Спрудс.

Машины предназначены для вооружения еще одного батальона Национальных вооруженных сил (НВС).

Министерство обороны намерено перевооружить новыми пехотными машинами всю механизированную пехотную бригаду сухопутных войск. В начале года Латвия уже заключила с испанской компанией "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договор на поставку НВС 42 машин ASCOD общей стоимостью 373 млн евро.

Согласно договору, эти машины должны быть поставлены в течение трех лет, при этом первые Латвия получит уже в следующем году. Договор также предусматривал возможность заказать дополнительную партию машин.

Согласно договору, участие латвийской промышленности в поставках боевых машин составит 30%. Договор с "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" заключило латвийское предприятие "Defence Partnership Latvia", и весной следующего года в Валмиере планируется начать сборку боевых машин. В стратегическом сотрудничестве с "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" также будут участвовать такие местные предприятия, как "Belss", "Latvijas mobilais telefons", "East Metal", "Teters", "RK Metāls", "Lanos", "Tilde", "SFM Latvia" и другие.

В 2023 году оборот "Defence Partnership Latvia" составил 1,31 млн евро, прибыль - 297 тыс. евро. Совладельцами предприятия являются ООО "Patria Latvia" (70,03%), принадлежащее зарегистрированной в Финляндии "Patria ISP", и ООО "Unitruck" (29,97%), принадлежащее Нормунду Дрилевскису.

