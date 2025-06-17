Электрошоком не пробовали? Как не допустить в Сейме росликовских выходок 3 1368

Политика
Дата публикации: 17.06.2025
LETA
Изображение к статье: Электрошоком не пробовали? Как не допустить в Сейме росликовских выходок
ФОТО: LETA

Необходимо подумать, как в будущем не допустить в Сейме инцидентов, подобных случаю с бывшим парламентарием Алексеем Росликовым, заявила в интервью «Rīta panorāma» председатель Сейма Дайга Мериня.

Она напомнила, что уже принят ряд нормативных документов, регулирующих поведение депутатов в парламенте, в том числе об обязательном использовании латышского языка в здании Сейма. Несмотря на то, что ответственная комиссия Сейма больше не будет рассматривать подготовленное ранее Президиумом заявление о действиях Росликова, необходимо понять, как не допустить подобных выходок в будущем.

«Такое поведение в Сейме недопустимо, и нужно подумать, чтобы это не повторилось в будущем. Здесь возникает много вопросов об этике и о том, каких депутатов мы избираем», — сказала Мериня.

«Мы знаем, что время от времени в Сейме появляются депутаты, которые никого не слушают, поэтому перед председателем заседания стоят очень большие задачи», — сказала политик, признав, что ей тоже есть над чем поразмыслить, думая о ведении заседаний в будущем.

Как сообщалось, Государственная служба безопасности (ГСБ) в понедельник задержала и допросила лидера партии «Стабильность» Росликова.

#Сейм #скандалы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
