Не поминайте лихом! Конец самой долгой думы 2 901

Политика
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не поминайте лихом! Конец самой долгой думы

Завтра на свое последнее заседание соберутся депутаты столичного самоуправления прошлого созыва.

Итак, завтра состоится последнее заседание "старой" думы. Она войдет в новейшую историю Латвии, как внеочередная и самая длительная по времени полномочий. Напомним, что эта дума была избрана в конце мая 2020-го года после роспуска предыдущей думы и, на основании специального закона, проработала почти 5 лет - то есть до 18-го июня 2025-го года. На последнем заседании депутаты рассмотрят целый ряд технических вопросов, одобрят основные положения молодежной политики, утвердят положения (уставы) целого ряда школ, а также примут к сведению народную инициативу о возвращении ночного общественного транспорта.

По завершению заседания, видимо, депутаты сфотографируются на память. Многих депутатов мы в думе нового созыва уже не увидим - это и почти все депутаты от фракций "Согласия" и Русского союза Латвии (кроме Игоря Соломатина и Инны Дьери, избранных уже от других партий), это и депутаты фракции "Честь служить Риге" и "Для развития Латвии".

Когда же приступит к работе новый состав думы, избранный 7-го июня, пока еще неизвестно. Если суд примет жалобу партии "Латвия на первом месте", то с назначением первого заседания новой думы придется повременить.

Автор - Абик Элкин
