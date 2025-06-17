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Заседание откладывается: выбранные депутаты Риги не могут выйти на работу 2 1162

Политика
Дата публикации: 17.06.2025
BB.LV
Заседание откладывается: выбранные депутаты Риги не могут выйти на работу

В конце прошлой рабочей недели Центризбирком отклонил требование партии "Латвия на первом месте" о пересмотре результатов выборов в Рижскую думу. В воскресенье же, 15 июня, у памятника Свободы прошла заявленная этой партией акция протеста.

Пока суд — не до дела

Лидер "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс с импровизированной трибуны заявил о том, что он и его партия не признают итоги выборов, считают их фальсифицированными и требуют пересмотра подсчета голосов.

С этой целью руководство партии решило сделать следующий после обращения в Центризбирком юридический шаг — подачу иска в суд.

Это значит, что до рассмотрения дела в суде первое заседание новой Рижской думы не состоится, а стало быть, пока на паузу поставлен и план распределения постов в новом созыве думы.

В ходе своего выступления А. Шлесерс также призвал правительство Силини уйти в отставку, в противном случае лидер оппозиционной партии пригрозил провести еще один митинг протеста — на сей раз 28 июня.

Занимайте места согласно мандатам

Между тем, как и следовало ожидать, четыре партии, избранные в Рижскую думу, уже договорились о создании коалиции. Напомним: в новую правящую коалицию войдут "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и Объединенный список.

Потенциальные партнеры договорились о том, что они возвращаются к модели "коалиции перемен" образца осени 2020 года, когда у мэра было аж три зама. Это значит, что пост мэра занимает представитель "прогрессивных" Виестурс Клейнбергс, а остальные три партнера получают портфели вице–мэров — Вилнис Кирсис, Эдвардс Ратниекс и Марис Спринджукс. Последний как бывший мэр Адажи будет курировать вопросы сотрудничества Риги с самоуправлениями Рижского региона. Напомним, что на последнем этапе нынешней Рижской думы было всего два вице–мэра.

У каждого вице–мэра имеется свое бюро минимум с еще четырьмя штатными сотрудниками. Так что расходы на содержание столичной думы только возрастут.

Впрочем, когда именно состоится первое заседание думы, на котором и должно быть избрано новое руководство, пока неизвестно. Особенно если суд примет иск партии Шлесерса к рассмотрению.

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#выборы #рижская дума
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го июня

    Когда одного умного, заменят четырьмя дураками, на лад их дело не пойдет?

    64
    1
  • Д
    Дед
    17-го июня

    Латышский суд, это практически светоч законности и справедливости, поэтому у меня нет сомнений, какое решение будет принято

    71
    1

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