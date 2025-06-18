Браже: альянс НАТО сейчас един 5 711

Политика
Дата публикации: 18.06.2025
LETA
Изображение к статье: Браже: альянс НАТО сейчас един
ФОТО: LETA

Альянс НАТО сейчас един, и это отражается как в практической работе, так и в политических решениях, подчеркнула в беседе с агентством ЛЕТА министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она отметила, что военные стратегии НАТО были реализованы уже после 2014 года, когда Россия впервые вторглась в Украину. Тогда НАТО переориентировался с операций за пределами территории альянса, таких как Афганистан, на территориальную и коллективную оборону. "Это означает, что защищать себя нужно быть готовыми в любое время", - сказала Браже. Уже тогда произошла смена планов и силовой структуры НАТО, а также был обретен новый потенциал, подчеркнула она.

Такому изменению стратегии в еще большей мере поспособствовало полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, подчеркнула министр. Это, как отмечает Браже, стало поводом для срочного повышения расходов на оборону во всех странах. Решение о совместных расходах на оборону в объеме 5% от внутреннего валового продукта (ВВП) каждой страны должно быть принято на саммите НАТО в Гааге, подчеркнула политик.

Браже отметила, что ее внимание иногда обращают на различные высказывания президента США Дональда Трампа о НАТО, однако министр всегда отвечает на это, что не комментирует комментарии, а смотрит на то, как реализуются интересы Латвии. "И наше сотрудничество с США очень хорошее", - подчеркнула она.

В свою очередь, комментируя высказывания премьер-министра Словакии Роберта Фицо на этой неделе, в которых он поставил под сомнение необходимость членства Словакии в НАТО, Браже подчеркнула, что не получила никаких подтверждений того, что Словакия действительно может покинуть альянс. Это не в интересах Словакии и ничего подобного пока произойти не должно, добавила Браже.

Как сообщалось, в преддверии саммита НАТО в Гааге министр обороны Андрис Спрудс сегодня на встрече с журналистами заявил, что альянс НАТО должен стать еще более мощным, а потому необходимо укреплять его потенциал. Недавно на совещании министров обороны НАТО была достигнута договоренность о целях по укреплению потенциала, а значит, существует общее понимание угрозы, что способствует реализации региональных оборонных планов, в том числе в Латвии.

#НАТО #МИД Латвии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
