Миллиарды на рельсах: Швинка обещает экономить на Rail Baltica

Дата публикации: 18.06.2025
В ходе реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" рассматриваются различные способы снижения расходов, заявил в среду в интервью передаче "900 секунд" на ТВ3 министр сообщения Атис Швинка (Прогрессивные), пишет ЛЕТА.

"Будем искать каждую возможность сократить затраты", – сказал Швинка, одновременно отметив, что проект "Rail Baltica" является самым сложным в истории железнодорожным инфраструктурным объектом в Балтии, и его необходимо реализовать качественно и эффективно.

Швинка также отметил, что нигде в Европе высокоскоростной поезд не построен по цене 5,7 миллиона евро за километр, как это заявила Эстония. По его словам, средняя стоимость строительства трассы для скоростного поезда составляет от 13 до 22 миллионов евро за километр.

"Конечно, такие затраты звучат идеально, но когда трасса будет завершена, эстонской стороне будет крайне сложно удержать эту цифру – 5,7 миллиона евро", – заявил министр.

Он подчеркнул, что его задача – снизить расходы на латвийском участке трассы, и именно этим он занимается.

"Для меня главное – это практическая работа, прогресс, чтобы и общество увидело, что мы строим, что мы движемся вперёд", – добавил Швинка.

Ранее сообщалось, что, согласно последней информации "RB Rail", затраты на первую очередь "Rail Baltica" в Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда – в Латвии. Однако существует потенциал для экономии до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также возможны и другие виды экономии.

Общие расходы проекта, согласно анализу затрат и выгод, в Балтии могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что проект обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект "Rail Baltica" предусматривает строительство железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, с возможностью дальнейшего соединения железной дорогой с другими странами Европы. В странах Балтии планируется построить новую линию длиной 870 километров с шириной колеи 1435 мм и максимальной скоростью поездов до 240 км/ч.

