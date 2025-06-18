Опрос показал, что наиболее позитивно деятельность президента оценивают латвийцы с родным латышским языком.
Латвийское ТВ обнародовало результаты опроса общественного мнения, проведенного социологами SKDS.
Согласно этому опросу, за год популярность главы государства снизилась на 7,7 процентных пунктов. В настоящее время позитивно оценивают деятельность Эдгара Ринкевича меньше половины населения (49%).
В том числе 22,7% респондентов оценили работу главы государства, как "очень хорошо", а 26,3% - "скорее хорошо".
Работу Ринкевича, как "среднюю" оценили 20% опрошенных.
Негативно работу Ринкевича за истекший год - с июня 2024-го по июнь 2025-го, - оценили 23 процента латвийцев.
Примечательно, что среди тех, кто позитивно оценивают работу Ринкевича, подавляющее большинство - 63% - латыши!
На хорошо и очень хорошо деятельность президента оценили только 25% латвийцев с родным русским языком.
