Забавная картинка латвийской политики: пока победитель выборов в Риге Айнарс Шлесерс зовет всех на акции протеста и не признает результаты выборов, другие политики, попавшие в думу, уже делят власть в столице, словно ничего и не произошло…

Мол, пусть там Шлесерс бузит сколько хочет, а нас все равно больше и мы уже все решили!

Украденные выборы?

С момента скандальных выборов в Рижскую думу прошло уже почти две недели. Если быть точным, то скандальными были не сами выборы, а уже поствыборный подсчет голосов. Напомним, что на этих выборах впервые решили проводить подсчет электронно, но система к таким нагрузкам не была готова и постоянно «зависала».

Однако теперь уже бывший шеф Центризбиркома Кристина Саулите не давала добро на проведение подсчета голосов вручную. Такое согласие было получено лишь в 3 часа ночи, когда наблюдатели уже ушли, а работники местных избирательных участков валились с ног от усталости. Все это дало основание усомниться в правильности подсчета как голосов, отданных за ту или иную партию, так и адекватности подсчетов «за» и «против».

Лидер «Латвии на первом месте» Айнарс Шлесерс заявил, что выборы были украдены, и потребовал пересмотра результатов выборов. В минувшее воскресенье он уже успел и акцию протеста провести возле памятника Свободы, следующая намечена на 28 июня – если правительство Силини не подаст в отставку.

Понятное дело, что ни в какую отставку премьер уходить не собирается. Что же касается требования пересмотра результатов выборов, то здесь свое окончательное слово должен сказать суд, куда партия Шлесерса уже и обратилась.

Даешь трех заместителей!

Однако часть новоиспеченных депутатов Рижской думы не стала ждать, когда закончатся все демарши и юридические процедуры, и уже приступила к дележу столичного пирога власти! По давней «доброй» традиции, от переговоров по формированию правящей коалиции был отстранен победитель выборов, то бишь партия «Латвия на первом месте».

Инициативу по «захвату» власти взяла на себя вторая по величине фракция в новой Рижской думе – «Прогрессивные» во главе с кандидатом в мэры от данной партии Виестурсом Клейнбергсом. Вскоре он и сообщил, что новая коалиция сформирована. В нее вошли «Прогрессивные», Национальное объединение, «Новое Единство» и «Объединенный список».

Потенциальные партнеры договорились о том, что они возвращаются к модели «коалиции перемен» образца осени 2020 года, когда у мэра было аж три зама! Это значит, что пост мэра занимает представитель «Прогрессивных» Виестурс Клейнбергс, а остальные три партнера получают портфели вице-мэров – Вилнис Кирсис, Эдвардс Ратниекс и Марис Спринджукс.

Последний, как бывший мэр Адажи, будет курировать вопросы сотрудничества Риги с самоуправлениями Рижского региона. Напомним, что на последнем этапе нынешней Рижской думы было всего два вице-мэра.

У каждого вице-мэра имеется свое бюро минимум с еще четырьмя штатными сотрудниками. Так что расходы на содержание столичной думы только возрастут!

Разумеется, и эти четыре партии в своих предвыборных речах и программах обещали… экономить деньги налогоплательщиков! «Дружественное для жителей управление городом, где каждый евро важен», – было написано в предвыборной программе партии «Прогрессивные». Видимо, в рамках «экономии» средств рижан и был учрежден третий пост вице-мэра!

Остальные три партии, вошедшие в коалицию, также обещали бороться с бюрократией. Как говорится, свежо предание…

Дележ сфер влияния

Наряду с постами вице-мэров, новая-старая коалиция договорилась и о распределении сфер влияния. «Прогрессивные», наряду с финансовым комитетом (его всегда возглавляет мэр), получат и комитет по транспорту, то есть будут курировать самый лакомый кусочек бюджета – средства на ремонты улиц, дорог, мостов, а также общественный транспорт в городе. Да, формально за муниципальные предприятия отвечает главный чиновник думы в лице исполнительного директора, однако политический надзор никто не отменял!

Самой маленькой фракцией в новой Рижской думе является фракция «Объединенного списка», однако их четыре голоса можно считать «золотой акцией», ведь без них у коалиции нет большинства! Отсюда и результат: «объединенные» получат при дележе пирога самый вкусный кусочек – руководство комитетом развития города. А этот комитет не только готовит план и изменения в плане развития города, но и курирует различные инвестиционные проекты на перспективу… Уже ясно, что комитет возглавит предприниматель Эдгарс Бергхолц.

Национальное объединение продолжит отвечать за вопросы городского имущества, а также получит в свое ведение руководство комитетами по жилью и среде и по безопасности. Это значит, что Дайнис Лоцис сохранит за собой пост председателя очень влиятельного комитета по городскому имуществу (собственности). Вероятно, Гиртс Лапиньш, который успел поработать и депутатом Сейма, и депутатом Рижской думы, возглавит комитет по жилью.

На сей раз весьма скромный кусок пирога городской власти достанется премьерской силе – «Новому Единству». Наряду с комитетом по образованию, «Новое Единство» еще получит пост председателя социального комитета. То есть работы много, а средств мало… При этом Кирсис вернется на пост, который он занимал в начале созыва теперь уже уходящей думы, то есть пост вице-мэра.

Новая коалиция проработает только год?

Как долго продержится эта новая коалиция? Конечно, спекуляций на сей счет много – и с учетом жестких идеологических противоречий (прежде всего речь идет о «Прогрессивных» и Национальном объединении), и с учетом грядущих выборов в Сейм, и с учетом тех острых проблем в городе, которые стоят перед новой думой. То есть, по логике, коалиция долго в таком составе не проработает… Хотя может быть всякое…

Так или иначе, но, скорее всего, до выборов в Сейм, то есть до октября следующего года, эта новая-старая коалиция власть в городе удержит.

Если мы говорим об этих четырех партиях будущей власти в Риге, то они все перед выборами буквально засыпали избирателей своими щедрыми обещаниями. Это и обещание активно строить арендное жилье с доступной арендной платой, и обещание поднять пособия по рождению ребенка, и обещание оживить исторический центр, и обещание начать, наконец, приводить в порядок мосты и путепроводы…

Понятно, что надеяться на снос столбиков и на то, что с проезжей части центра Риги уберут горшки с цветами, не приходится, ведь у власти фактически оказалась прежняя коалиция и, судя по общему количеству голосов у этой коалиции, большинство рижан, имеющих право голоса, как раз и поддержали столбики и другие дела прошлой коалиции.

Есть ли надежда на перевыборы?

Но вернемся к юридическому демаршу Шлесерса. Есть ли надежда, что суд удовлетворит готовящейся иск «Латвии на первом месте»?

Прямо скажем: вероятность этого ничтожно мала. А значит, в оппозиции, по крайней мере на какое-то время, будут работать «Латвия на первом месте», «Суверенная власть» / «Младолатыши» и «Стабильности!».

Судя по всему, новая-старая коалиция не будет проявлять «гуманность» и делиться с оппозицией даже второстепенными постами в виде заместителей председателей комитетов.