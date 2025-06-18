Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО 1 465

Политика
Дата публикации: 18.06.2025
LETA
Изображение к статье: Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО
ФОТО: LETA

Центральный вопрос на предстоящем саммите НАТО будет касаться самого альянса и его оборонного потенциала и расходов, однако и ситуация на Ближнем Востоке повлияет на проведение саммита, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При этом Ринкевич отметил, что обязательно будут дискуссии о направлении 5% внутреннего валового продукта на оборону в странах альянса и о том, как эти 5% следует разделить. Нынешняя установка заключается в том, что 3,5% должны быть направлены на военную оборону, а 1,5% - на расходы в связи с обороной. На саммите также будет обсуждаться вопрос о том, к какому году эти показатели должны быть достигнуты, отметил Ринкевич.

Кроме того, по его словам, на саммите обязательно будут обсуждаться вопросы обороны Украины. "И мы бы хотели, чтобы были утверждены решения, принятые на предыдущих саммитах", - подчеркнул Ринкевич. В том числе речь идет о противовоздушной обороне: ее, по словам президента, было обещано много, но поставлено мало.

Как сообщалось, лидеры НАТО 24 и 25 июня встретятся в Гааге, чтобы обсудить расходы на оборону.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Эдгар Ринкевич
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео