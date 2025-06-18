Центральный вопрос на предстоящем саммите НАТО будет касаться самого альянса и его оборонного потенциала и расходов, однако и ситуация на Ближнем Востоке повлияет на проведение саммита, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При этом Ринкевич отметил, что обязательно будут дискуссии о направлении 5% внутреннего валового продукта на оборону в странах альянса и о том, как эти 5% следует разделить. Нынешняя установка заключается в том, что 3,5% должны быть направлены на военную оборону, а 1,5% - на расходы в связи с обороной. На саммите также будет обсуждаться вопрос о том, к какому году эти показатели должны быть достигнуты, отметил Ринкевич.

Кроме того, по его словам, на саммите обязательно будут обсуждаться вопросы обороны Украины. "И мы бы хотели, чтобы были утверждены решения, принятые на предыдущих саммитах", - подчеркнул Ринкевич. В том числе речь идет о противовоздушной обороне: ее, по словам президента, было обещано много, но поставлено мало.

Как сообщалось, лидеры НАТО 24 и 25 июня встретятся в Гааге, чтобы обсудить расходы на оборону.