Силиня в социальной сети «X» указала, что призывает коалицию принять решение о замораживании зарплат, подчеркнув, что бюджетные средства в 2026 году необходимо в первую очередь направить на безопасность, образование и поддержку семей.

В эфире латвийского телеканала «Šodienas jautājums» премьер-министр пояснила, что в настоящее время, когда происходит пересмотр финансирования государственного управления, необходимо продемонстрировать политический жест и начать с себя. На вопрос, не запоздал ли ее призыв, поскольку оппозиция призывала к такому шагу еще год назад, Силиня ответила, что в прошлом году были другие сбережения, но теперь «нужно идти дальше». «В прошлом году мы заморозили финансирование партий. Я думаю, что в этом году мы продолжим поиск новых решений», – пообещала глава правительства.

На вопрос, могут ли зарплаты быть заморожены на год или на более длительный срок, премьер-министр ответила, что такие детали еще не обсуждались. В то же время она не исключила, что это может быть и более длительный срок. Премьер-министр добавила, что «бюджет нужно составлять на три года, речь не идет только об одном годе».

Силиня считает, что замораживание зарплат должно коснуться и депутатов Сейма. Она осознает, что правительство не может принимать прямое решение по этому вопросу, но призвала парламентариев правящей коалиции принять решение по этому вопросу. «Это было бы ответственным шагом с их стороны — последовать призыву правительства и главы коалиции», — считает премьер-министр.

В соответствии с Законом о вознаграждении должностных лиц и служащих государственных и местных органов, ежемесячное вознаграждение членов Кабинета министров определяется на основе базового месячного вознаграждения с применением коэффициента. Расчет базового месячного оклада, в свою очередь, основан на среднем росте заработной платы в стране и пересчитывается один раз в год.

В 2023 году базовая заработная плата составляла 1137 евро, для расчета заработной платы министров к ней применялся коэффициент 6,2. Соответственно, номинальная месячная заработная плата министров в 2023 году составляла 7052 евро до уплаты налогов. Для расчета заработной платы премьер-министра применялся коэффициент 7, что означает, что номинальная месячная заработная плата премьер-министра в 2023 году составляла 7962 евро до уплаты налогов.

В 2024 году базовая зарплата выросла до 1206 евро, а номинальная месячная зарплата министров составляла 7475 евро до уплаты налогов. Премьер-министра – 8440 евро до уплаты налогов.

Как свидетельствуют декларации, представленные политиками, фактически выплаченное вознаграждение министрам было выше, поскольку на выплачиваемое вознаграждение влияют не только установленная законом заработная плата, но и отпуска, социальные гарантии и другие факторы.

В этом году номинальная месячная зарплата министров достигла 7670 евро, а в следующем году, если не будут введены изменения, предложенные премьер-министром, она составит 8089 евро до уплаты налогов.