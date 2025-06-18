Большую часть русскоязычных жителей не устраивает ряд решений, принятых Латвией после вторжения России в Украину. Однако вместо политической мобилизации наблюдается снижение политического участия и рост цинизма, что не только влияет на качество демократии, но и грозит изоляцией и примыканием к популистским силам, следует из опроса, проведённого исследователями Латвийского университета (ЛУ) и Рижского университета имени Страдиня (РСУ), пишет ЛЕТА.

Исследование показало, что за три года с начала полномасштабного вторжения России в Украину среди русскоязычных жителей Латвии снизилась поддержка Украины и возросла неопределённость в отношении к войне.

Хотя схожие тенденции наблюдаются и среди этнических латышей, представители русскоязычного меньшинства значительно чаще воздерживаются от поддержки одной из сторон конфликта, отмечают исследователи. Такое непозиционирование характерно сейчас для 55% русскоязычных респондентов.

Одновременно среди русскоязычных ослабевает устойчивость к оправдывающим войну аргументам, например, что Россия имела право применить военную силу против Украины, чтобы предотвратить её вступление в НАТО. Тем не менее, данные опроса свидетельствуют, что в русскоязычном сегменте по-прежнему отсутствует единое мнение о причинах российского вторжения.

Война способствовала укреплению символических границ между различными группами по взглядам. В отличие от относительно сильной поддержки Украины среди этнических латышей, мнения русскоязычных варьируются в более широком и поляризованном спектре.

Результаты опроса также показывают высокий уровень самоцензуры среди латвийских русскоязычных. В основном они выражают своё мнение в кругу доверенных лиц — друзей и знакомых — и считают, что безопаснее промолчать, чем открыто высказываться в среде, где их мнение, скорее всего, не поддержат.

Наиболее осторожны русскоязычные молодёжь и пожилые, тогда как представители среднего поколения несколько чаще считают допустимым выражать иное мнение.

В то же время отказ поддерживать одну из сторон конфликта только частично можно объяснить самоцензурой, отмечают исследователи. Среди тех, кто не поддерживает ни одну сторону или поддерживает Украину, есть как осторожные люди, так и те, кто считает, что может свободно выражать своё мнение. В то же время среди русскоязычных, поддерживающих Россию, наблюдается большая поляризация между теми, кто предпочитает молчание, и теми, кто придерживается противоположного мнения.

Ещё до полномасштабного вторжения России русскоязычные жители Латвии отличались высоким уровнем избегания политических новостей. Эта тенденция сохраняется и по сей день и выражена сильнее, чем у латышей. С 2019 года значительно сократилось число русскоязычных, ежедневно следящих за новостями.

Основными источниками новостей среди русскоязычного населения Латвии называются социальные сети, мессенджеры "Whatsapp" и "Telegram", а также "Inbox", "Google" и личное общение. Из медиа наибольшее значение имеют только латвийские новостные порталы на русском языке.

Одновременно данные опроса не показывают увеличения числа русскоязычных, которые регулярно пользуются латвийскими новостными медиа и доверяют им. Треть респондентов признались, что нашли способы доступа к заблокированным российским источникам информации или используют альтернативные ресурсы, чтобы узнать официальную позицию России.

Чем разнообразнее спектр источников информации, тем сильнее выражена неопределённость в отношении к войне, показывают результаты опроса.

Многие русскоязычные обеспокоены и недовольны рядом решений, принятых в Латвии после 2022 года, например, сносом памятников советской оккупации, курсом на полное исключение русского языка из школ, изменениями в законодательстве о гражданстве и другими.

В демократических системах это должно бы привести к политической мобилизации недовольной части общества, однако среди латвийских русскоязычных наблюдается снижение политического участия, указывают исследователи. В политических партиях участвует крайне малое число людей, и лишь немногие вовлечены в общественные организации, участвуют в демонстрациях, организуют или участвуют в общественных обсуждениях, стремятся к публичности в СМИ или распространяют политические заявления в соцсетях.

Политическое участие русскоязычных в Латвии традиционно было заметно ниже, чем у латышей. Но после 2022 года этот разрыв увеличился: часть русскоязычного населения стала ещё более циничной и политически отчуждённой от происходящего в стране, отмечают исследователи.

Большинство русскоязычных считают, что политическая система Латвии мало или совсем не позволяет таким, как они, влиять на политику.

Сложившаяся ситуация не только влияет на качество демократии, но и грозит изоляцией русскоязычной части общества и примыканием к популистским, дружественным России силам, обращают внимание исследователи. Вместе с тем, по их мнению, проявления радикального политического участия маловероятны, поскольку насильственные протесты русскоязычным сообществом воспринимаются как неэффективный способ влияния на политику Латвии.

Опрос проведён в рамках проекта ЛУ и РСУ "Идентичность русскоязычных Балтии в ожидании перемен: политическое поведение, формирование границ и медийные практики после полномасштабного вторжения России в Украину". Целью трёхлетнего проекта является анализ динамики идентичности русскоязычных в Латвии и Эстонии на фоне вторжения России.

Проект финансово поддержан Латвийским научным советом через программу фундаментальных и прикладных исследований. Проведение опроса в Латвии и Эстонии поддержал Фонд имени Конрада Аденауэра.