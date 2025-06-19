Парламент сегодня поддержал назначение действующего депутата Сейма Раймонда Чударса («Новое Единство») на пост министра умного управления и регионального развития, пишет LETA.

За утверждение Чударса проголосовали 52 депутата коалиции, а также Олег Буров (ЧСР), Андрей Целяпитер и Игорь Раев. Остальные депутаты в голосовании не участвовали.

Перед голосованием в Сейме премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») отметила, что Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) охватывает широкий круг сфер, включая цифровизацию, самоуправления, развитие регионов и избирательный процесс. В таких условиях необходим человек с широким кругозором, опытом и высокой профессиональностью.

Она подчеркнула, что Чударс более десяти лет возглавлял самоуправление Саласпилса, что подтверждает его понимание муниципальной работы и способность к долгосрочному управлению. Кроме того, он был министром климата и энергетики, опытным депутатом Сейма и юристом по образованию, хорошо разбирающимся в госуправлении и законотворчестве. Силиня выразила уверенность, что Чударс сможет приступить к обязанностям без периода «въезжания».

Силиня сообщила, что с Чударсом достигнута договорённость по ряду приоритетов, включая развитие цифрового управления с акцентом на использование искусственного интеллекта в государственном управлении, укрепление и развитие восточной приграничной зоны, содействие росту регионов и тесный диалог с самоуправлениями, а также тщательный анализ избирательного процесса и подготовку к следующим выборам в Сейм.

Она также подчеркнула, что ответственность за выявленные проблемы в избирательном процессе должна нести не только ЦИК и VARAM, взявшее на себя часть ответственности, но и Государственная инспекция по защите данных. По мнению Силини, к ответственности следует привлекать также предпринимателей, допустивших ошибки, а также оценить ошибки персонала, особенно в сфере коммуникации, и обеспечить качественную подготовку к следующему году.

Премьер также поблагодарила Ингу Берзиню за её работу в VARAM, включая создание Центра искусственного интеллекта, разработку плана действий для восточной границы и продвижение модели управления развитием Рижского метропольного ареала.

Перед голосованием депутат Эдгар Таварс («Объединённый список») заявил, что не верит в то, что смена министра приведёт к выполнению обещаний правительства. Поэтому «Объединённый список» не поддерживает кандидатуру Чударса.

Эдвард Смилтенс («Объединённый список») выразил надежду, что Чударс в своей работе будет защищать интересы самоуправлений, поскольку из-за налоговых изменений и перераспределений бюджета самоуправления часто страдают первыми.

«Понимая, что бюджетный процесс следующего года будет крайне сложным, я надеюсь, что господин Чударс воспользуется возможностью защищать интересы самоуправлений и их жителей», — сказал Смилтенс.

В качестве первой приоритетной задачи в новой должности Чудар назвал техническое обеспечение выборов.

«Общество ждёт ответа, почему произошли сбои на прошлых выборах и что нужно сделать, чтобы такие проблемы не повторились», — отметил он.

Именно поэтому он ожидает завершения служебного расследования, начатого предыдущим министром Ингой Берзиней, чтобы понять, какие решения должны быть приняты — в том числе, следует ли окончательно освободить от должности отстранённого директора Агентства цифрового развития Йорена Лиопу или восстановить его в должности.

Чударс подчеркнул, что избирательной системе должно быть полностью доверие, чтобы выборы в Сейм в следующем году прошли без проблем.

Среди ближайших приоритетов он также выделил изменения в регулировании допуска к государственной тайне. Впервые доступ к секретной информации потребуется и для председателей дум и их заместителей. Если в каком-то самоуправлении должностное лицо не получит допуска, министр умного управления и регионального развития будет решать вопрос о его отстранении.

Кроме того, Чударс отметил важность развития восточного приграничного региона: «Важно обеспечить, чтобы этот регион как минимум не отставал от остальной части страны».

Место Чударса в Сейме займёт Янис Зариньш.

Прежняя министр Инга Берзиня («Новое Единство») ушла в отставку, взяв на себя политическую ответственность за проблемы на муниципальных выборах.

Согласно архиву агентства LETA, Чударс родился в 1974 году. В 1996 году он получил юридическое образование в Латвийском университете. С 2002 по 2009 год работал практикующим адвокатом.

В 2001 году Чударс был избран в Саласпилсскую думу от Латвийского союза крестьян, в 2005 году — от партии «Новое время».

В 2009 году он был избран в Саласпилсскую краевую думу от объединённого списка партий «Новое время» и «Тевземей ун Бривибай», а затем стал председателем краевой думы.

Чударс был переизбран в Саласпилсскую думу от списка «Единство» в 2013, 2017 и 2021 годах, занимая пост председателя думы с 2009 по 2022 год.

В декабре 2022 года Сейм утвердил второе правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша («Новое Единство»), в котором Чударс занимал пост министра климата и энергетики.